Авария на Сурганова: у водителя автомобиля медпомощи за рулем случился инсульт

В Минске водителю легковушки стало плохо за рулем, и он совершил ДТП. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Инцидент произошел 7 декабря, около 12.15. По предварительной информации, водитель автомобиля медицинской помощи ехал по улице Сурганова в направлении Коласа. В районе дома № 30 мужчине внезапно стало плохо, он потерял управление и совершил столкновение с остановившимся впереди для пропуска пешеходов Volvo.





Прибывшие на место аварии медики доставили 58-летнего водителя в больницу. Предварительный диагноз — инсульт.