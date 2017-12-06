|
Авария на Сурганова: у водителя автомобиля медпомощи за рулем случился инсульт
В Минске водителю легковушки стало плохо за рулем, и он совершил ДТП. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел 7 декабря, около 12.15. По предварительной информации, водитель автомобиля медицинской помощи ехал по улице Сурганова в направлении Коласа. В районе дома № 30 мужчине внезапно стало плохо, он потерял управление и совершил столкновение с остановившимся впереди для пропуска пешеходов Volvo.
Прибывшие на место аварии медики доставили 58-летнего водителя в больницу. Предварительный диагноз — инсульт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прибывшие на место аварии медики доставили 58-летнего водителя в больницу.
|
Архив (Разное)
Комментарии