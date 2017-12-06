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Авария на Сурганова: у водителя автомобиля медпомощи за рулем случился инсульт

07.12.2017 18:02 — Разное | Tut.by  
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В Минске водителю легковушки стало плохо за рулем, и он совершил ДТП. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Инцидент произошел 7 декабря, около 12.15. По предварительной информации, водитель автомобиля медицинской помощи ехал по улице Сурганова в направлении Коласа. В районе дома № 30 мужчине внезапно стало плохо, он потерял управление и совершил столкновение с остановившимся впереди для пропуска пешеходов Volvo.


Прибывшие на место аварии медики доставили 58-летнего водителя в больницу. Предварительный диагноз — инсульт.

 
Теги: Минск
 
 
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Прибывшие на место аварии медики доставили 58-летнего водителя в больницу.

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