Багдасаров о решении Трампа по Иерусалиму: ООН уже ни на что не влияет /

Экстренное совещание Совета безопасности ООН, где будет обсуждаться решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля , вряд ли что-то изменит, считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, известный политический эксперт Семен Багдасаров.

"ООН уже давно ни на что не влияет, тем более на события, которые уже происходят. Трамп сделал то, что давно обещал , и что до него обещали Буш, Обама и Конгресс США. Насколько негативно будет развиваться ситуация? Это покажут ближайшие 2-3 месяца", — считает эксперт.

Иерусалим: как ответит мусульманская Европа на решение Трампа >>



МИД: Минск не планирует переносить дипмиссию в Иерусалим >>



Комментарий директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.