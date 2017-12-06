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Багдасаров о решении Трампа по Иерусалиму: ООН уже ни на что не влияет
07.12.2017 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Экстренное совещание Совета безопасности ООН, где будет обсуждаться
"ООН уже давно ни на что не влияет, тем более на события, которые уже происходят.
МИД: Минск не планирует переносить дипмиссию в Иерусалим >>
Комментарий директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Известный политический эксперт Семен Багдасаров комментирует решение о проведении экстренного заседания Совбеза ООН после заявления Дональда Трампа о признании...
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