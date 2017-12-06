ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Багдасаров о решении Трампа по Иерусалиму: ООН уже ни на что не влияет

07.12.2017 18:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Экстренное совещание Совета безопасности ООН, где будет обсуждаться решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, вряд ли что-то изменит, считает директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, известный политический эксперт Семен Багдасаров.

"ООН уже давно ни на что не влияет, тем более на события, которые уже происходят. Трамп сделал то, что давно обещал, и что до него обещали Буш, Обама и Конгресс США. Насколько негативно будет развиваться ситуация? Это покажут ближайшие 2-3 месяца", — считает эксперт.  

Иерусалим: как ответит мусульманская Европа на решение Трампа >>

МИД: Минск не планирует переносить дипмиссию в Иерусалим >>

Комментарий директора Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семена Багдасарова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный политический эксперт Семен Багдасаров комментирует решение о проведении экстренного заседания Совбеза ООН после заявления Дональда Трампа о признании...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Итоги чемпионата Беларуси по футболу будут пересмотрены. Чемпионство БАТЭ под вопросом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика