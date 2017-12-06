Китай создаст в Беларуси совместный проектный институт





Совместный строительно-проектный институт Беларуси и Китая, который должен стать самой инновационной проектной организацией в стране, будет презентован потенциальным заказчикам в январе 2018 года.

Такая договоренность была достигнута на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина с генпредставителем представительства "Чайна Мерчантс Груп" в Центральной Азии и странах Балтийского региона, членом совета директоров "Чайна Мерчантс Груп", главным исполнительным директором СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

"В ходе встречи были выработаны конкретные решения по завершению создания совместного строительно-проектного института, который должен стать наиболее инновационной проектной организацией в стране. Стороны договорились провести презентацию института потенциальным заказчикам в январе 2018 года", - рассказали в пресс-службе.

Анатолий Калинин и Ху Чжэн обсудили также актуальные вопросы развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Было отмечено, что в 2017 году сделан большой шаг в практической реализации этого стратегического проекта. Практически завершено строительство объектов инфраструктуры территории первоочередного этапа освоения парка. Введены в эксплуатацию административный комплекс и производственный корпус СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", первая и вторая очереди логистического субпарка ЗАО "Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр коммерческая и логистическая компания" (три логистических склада, котельная, контейнерный терминал и бизнес-центр с гостиницей).

На завершающей стадии находится строительство выставочного центра, который планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Также возводятся объекты производственного назначения компаний "Чэнду Синьджу Шелковый путь развития" (производство суперконденсаторов) и "Рухтех" (производство лазерного оборудования), пожарного депо, других объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.