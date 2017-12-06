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Китай создаст в Беларуси совместный проектный институт
07.12.2017 18:52 — Разное | Ежедневник
Совместный строительно-проектный институт Беларуси и Китая, который должен стать самой инновационной проектной организацией в стране, будет презентован потенциальным заказчикам в январе 2018 года.
Такая договоренность была достигнута на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Калинина с генпредставителем представительства "Чайна Мерчантс Груп" в Центральной Азии и странах Балтийского региона, членом совета директоров "Чайна Мерчантс Груп", главным исполнительным директором СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэном, сообщили
"В ходе встречи были выработаны конкретные решения по завершению создания совместного строительно-проектного института, который должен стать наиболее инновационной проектной организацией в стране. Стороны договорились провести презентацию института потенциальным заказчикам в январе 2018 года", - рассказали в пресс-службе.
Анатолий Калинин и Ху Чжэн обсудили также актуальные вопросы развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Было отмечено, что в 2017 году сделан большой шаг в практической реализации этого стратегического проекта. Практически завершено строительство объектов инфраструктуры территории первоочередного этапа освоения парка. Введены в эксплуатацию административный комплекс и производственный корпус СЗАО "Компания по развитию индустриального парка", первая и вторая очереди логистического субпарка ЗАО "Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр коммерческая и логистическая компания" (три логистических склада, котельная, контейнерный терминал и бизнес-центр с гостиницей).
На завершающей стадии находится строительство выставочного центра, который планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Также возводятся объекты производственного назначения компаний "Чэнду Синьджу Шелковый путь развития" (производство суперконденсаторов) и "Рухтех" (производство лазерного оборудования), пожарного депо, других объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.
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Совместный строительно-проектный институт Беларуси и Китая, который должен стать самой инновационной проектной организацией в стране, будет презентован...
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