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В США нашли 90-летний автомобиль, который простоял в гараже 50 лет

07.12.2017 19:06 — Разное | Tut.by  
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В гараже на территории одной из ферм в штате Иллинойс обнаружили редкий автомобиль — двухдверный Marmon Model L 1927 года. Коллекционеры классических машин и члены клуба владельцев Marmon считают, что это последний сохранившийся экземпляр модели, сообщает издание News Tribune.


Фото: Chris Yucus | newstrib.com

Найденный автомобиль простоял в гараже более 50 лет. Раньше он принадлежал Кенту Черпеске, поклоннику марки. Также в его коллекции находился Marmon 34, сделавший компанию известной среди состоятельных покупателей.

Model L считался моделью начального уровня, однако стоил в четыре раза дороже Ford Model T. Машина оснащалась рядным восьмицилиндровым двигателем мощностью 24 лошадиные силы.




В начале 20-х годов прошлого века Marmon Motor Car Co. конкурировала с такими производителями, как Cadillac, Pierce-Arrow и Packard. В 1929 году марка выпустила первый автомобиль с рядной «восьмеркой», который стоил менее тысячи долларов. Однако из-за начавшейся «Великой депрессии» продажи начала стремительно падать.

Владелец компании Говард Мармон начал работу над новой моделью, которая должна была получить первый в мире двигатель V16. Такой автомобиль — Marmon Sixteen — появился в 1931 году. Он оснащался 8,0-литровым агрегатом мощностью 203 лошадиные силы.

В историю автомобилестроения Marmon вошла как первая компания, ставшая устанавливать зеркала заднего вида и использовать алюминий в конструкции машин.

 
 
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Коллекционеры классических машин и члены клуба владельцев Marmon считают, что это последний сохранившийся экземпляр модели.

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