Рассчитываем мощность светильников



Прежде чем купить светильники, необходимо вычислить мощность осветительных приборов и излучаемый ими световой поток. Уровень освещения должен быть таким, чтобы людям в помещении было комфортно. Избыток света, как и недостаток, негативно сказывается на самочувствии. При выборе нужного параметра осветительного прибора учитывают нормы освещенности для разных помещений, их габариты, коэффициенты отражения поверхностей и т.д.

Что такое мощность светильника?





Мощность — объем электрической энергии, потребляемой электроприбором из сети (ватт). Находится как сумма мощностей ламп, установленных в нем. От них же зависит эффективность работы источника освещения. Лампы накаливания, галогенные или компактные люминесцентные по этому показателю проигрывают светодиодным. Часть преобразуемой энергии, потребляемой ими из сети, тратится не только на освещение, но и на нагрев (лампы становится горячими в процессе работы). Световой поток светильника измеряется в люменах. Чем больше прибор потребляет энергии из сети, тем ярче поток света.

Как рассчитать мощность светильника?





Собираясь купить светильники в Минске , вы столкнетесь с необходимостью определения должного уровня освещенности. Ознакомьтесь с приведенными ниже данными, где приблизительно указана необходимая мощность источника света для эффективного освещения 1м2 помещения.

Для ламп накаливания:

спальня — 10-12 Вт/м 2 ;

; кухня, детская комната, кабинет, ванная — 15-18 Вт/м 2 ;

; гостиная — 20 Вт/м2.

Сравнение с другими лампами: светодиодная 1 Вт = накаливания 7,5 Вт, компактная люминесцентная 1 Вт = 5,5 Вт накаливания. Преобразуя данные с учетом новых значений, типов лампочек и площади помещения получают необходимую мощность осветительного устройства.

Как выбрать мощность светильника?





Чтобы рассчитать мощность, выполните необходимые вычисления:

найдите площадь помещения по формуле: S=AхB; возьмите нужное значение нормы освещенности объектов (E). Гостиная — 200 Лк, кухня — 150 Лк, детская — 200 Лк, санузел — 50 Лк. определите необходимый световой поток по формуле: Фл = EхSхZ, где Z — поправочный коэффициент на высоту потолочной поверхности. При высоте 2,5-2,7 м коэффициент Z=1, при высоте 2,7-3м — Z=1,2; воспользуйтесь данными с указанием мощности ламп и излучаемого ими светового потока. Например, лампа накаливания 20W дает около 250 Лм, 40W — 400 Лм, 60W — 700 Лм, 75 W — 900 Лм, 100 W — 1200 Лм (1 Лк = 1 Лм/м2). Определите нужное количество источников света. Суммируйте их нагрузку и получите необходимое значение для своего светильника.

Как определить мощность светильника?





Технические данные указываются на лампах, установленных в приборе освещения, на его корпусе (LED), в документации. Если в светильнике несколько ламп, нужно суммировать их нагрузку и получить общую. Другой способ рассчитать мощность светильников — замерить уровень освещенности люксметром, перевести значение в люмены и найти нужный показатель с учетом типа ламп.

Пользуясь перечисленными советами, вы сможете быстро рассчитать мощность светильников. Помните, что освещение в помещении будет эффективнее и равномернее, если использовать не 1-2 светильника по 150 Вт, а 3-4 по 100 Вт и 75 Вт. Регулирование уровня освещения выполняют путем замены источников света, создающих большую или меньшую нагрузку в сети, или включением в цепь диммера.

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