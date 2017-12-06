Лукашенко: на клинику за полмиллиарда долларов сегодня денег нет /

Ранее и из-за нехватки площадей в Минске планировалось строительство огромной больницы, стоимость которой колебалась в пределах 300-500 миллионов евро в зависимости от оборудования, напомнил в ходе совещания президент Беларуси.



© Sputnik/ Сергей Гунеев Лукашенко рассказал о готовности сдувать пыль с чиновников

"Конечно, таких денег сегодня в государстве нет, чтобы построить клинику за полмиллиарда долларов. Дешевле, как мы видим, она обойтись и не могла, потому что сараи строить сегодня не только в Минске, но и в другом городе неприемлемо", — сказал Лукашенко.

По предварительным расчетам, при строительстве компактного, небольшого медицинского центра удалось сэкономить порядка 400 млн евро. Это хорошая экономия, отметил президент, напомнив о поставленной ранее задаче создать на базе нового медцентра суперсовременную больницу, где будут отрабатываться новейшие технологии.

"Обслуживаться там как раз будет не 6 тысяч госслужащих, а тысячи 3-4. А остальные будут обслуживаться обычные граждане, и не только госслужащие. Там будут обслуживаться, опять же, с советских времен стоящие на учете люди, которые заслужили находиться на обслуживании в подобном центре", — сказал Лукашенко.

Планируется, что в новом медицинском центре почти половина пациентов будет обслуживаться, в том числе, и на платной основе. Кроме того, есть планы по строительству подобных медцентров в каждой области.

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