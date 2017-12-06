



Бобруйский блогер проиграл суд и должен возместить моральный вред сотрудникам органов внутренних дел. Сумму компенсации морального вреда суд установил в размере 3 тысяч рублей в пользу каждого из двух милиционеров.

Об этом сообщили БЕЛТА в группе информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

"Суд Бобруйского района и города Бобруйска, рассмотрев гражданский иск сотрудников органов внутренних дел в отношении бобруйского блогера Олега Желнова, вынес решение в пользу истцов в части возмещения морального вреда по 3 тыс рублей в пользу каждого из истцов. Эти средства будут перечислены на расчетный счет Могилевского детского хосписа", - отметили в УВД.

Как сообщалось ранее, 27 октября суд начал рассмотрение гражданского дела по исковому заявлению о защите чести, достоинства и деловой репутации должностных лиц органов внутренних дел. Истцами выступили первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома полковник милиции Александр Васильев и командир 1-го взвода роты ДПС ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома майор милиции Евгений Сероштанов.

Причиной обращения в суд стал видеоролик, размещенный в интернете на канале бобруйчанина. По мнению истцов, ролик носит явно тенденциозный, оскорбительный характер и содержит сведения, не соответствующие действительности. Подаче искового заявления предшествовало проведение УВД Могилевского облисполкома тщательной служебной проверки. Сведения, изложенные в видеоролике в саркастической форме, своего подтверждения не нашли. Вместе с тем предосудительные высказывания Олега Желнова о совершении сотрудниками органов внутренних дел тяжкого уголовного преступления получили большой общественный резонанс, что негативно повлияло на репутацию как непосредственно инициаторов судебного разбирательства, так и всей системы Министерства внутренних дел.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Милиционеры выиграли суд у бобруйского блогера Бобруйский блогер проиграл суд и должен возместить моральный вред сотрудникам органов внутренних дел. Сумму компенсации морального вреда суд установил в размере...

Суд пришел к выводу, что своими действиями ответчик распространил сведения, носящие оскорбительный характер, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сотрудников. Он обязал Олега Желнова удалить видео с его канала в трехдневный срок с момента вступления решения суда в законную силу. Решение суда вступит в законную силу в 10-дневный срок, если не будет обжаловано ответчиком в установленном порядке.