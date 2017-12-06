Биткоин стоит уже 15 тысяч долларов, но это ненадолго

Стоимость биткоина за неделю выросла на 50% до 15 тыс. долларов. Многие эксперты связывают такой рост с планами крупных бирж запустить финансовые инструменты, через которые в криптовалюты сможет прийти большой капитал. Но все не так радужно, как может показаться на первый взгляд.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Биткоин преодолел отметку в 10 тысяч долларов в конце ноября. По сравнению с началом года, когда биткоин стоил около 1 тыс. долларов, криптовалюта выросла в 10 раз.

За первую неделю декабря биткоин подорожал до 15 тысяч долларов — на 1500% по сравнению с январем.

По данным сайта Coindesk, цена биткоина по состоянию на 18.30 минскому времени 7 декабря составляла почти 16 тысяч долларов. Данные Yahoo Finance свидетельствуют, что котировки достигли почти 17 тыс. долларов. На некоторых азиатских биржах биткоин торгуется уже по 18 тыс. долларов.

Капитализация первой цифровой валюты, по данным Coinmarketcap.com, превысила 250 млрд долларов.

Почему котировки растут

Многие аналитики связывают такой сильный рост стоимости биткоина с ожидаемым запуском криптовалютных фьючерсов — производных финансовых инструментов, базовым активом по которым будет выступать биткоин.

Фьючерсы на биткоин намерены запустить Чикагская биржа опционов (CBOE) и финансовая группа CME, которая управляет биржами в Чикаго и Нью-Йорке. Новые инструменты начнут торговаться 10 и 18 декабря. Nasdaq, возможно, запустит такие же фьючерсы в 2018 году, сообщал журналу TIME неназванный источник.

После того как биржи объявили о своих планах, стоимость биткоина начала резко расти. Участники рынка надеются, что запуск биткоиновых фьючерсов на официальном рынке деривативов привлечет крупных институциональных инвесторов.

Американская комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) разрешила торги новым инструментом, но заверила, что будет пристально наблюдать за рынком, чтобы биткоиновыми фьючерсами никто не манипулировал.

Кто против

Идея с фьючерсами нравится далеко не всем. 7 декабря международная Ассоциация фьючерсной индустрии (FIA) отправила письмо в CFTC. В нем выражается обеспокоенность тем, что запуск биткоиновых фьючерсов был недостаточно продуман.

В FIA входят все крупнейшие финансовые организации с Уолл-стрит, в том числе Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan и Citigroup.

По мнению участников FIA, торговля инструментами на таком волатильном рынке как рынок криптовалют, чревата большими рисками.

В письме ассоциации говорится, что запуском биткоиновых фьючерсов в особенности обеспокоены посредники — клиринговые центры, которые выступают в роли гарантов в том случае, если одна из сторон сделки не сможет выполнить обязательства.

Задача клиринговых центров в случае резкого ухудшения ситуации на рынке — предотвратить эффект домино, который может спровоцировать крупный финансовый кризис.

Чтобы выполнять эту задачу, им надо понимать, как рассчитывать различные показатели — например, торговые лимиты. В случае с биткоином это сложно, потому что цены порой очень сильно меняются в течение одного торгового дня, говорится в письме.

Часть банкиров с Уолл-стрит скептически относится к биткоину. Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон назвал криптовалюты «мошенничеством».

Глава Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн заявил в конце ноября, что считает преждевременным для своего банка разрабатывать стратегию по работе с биткоином.

Инвестор Марк Мобиус назвал биткоин пузырем, но отметил, что пузыри могут долго оставаться на рынке. Уоррен Баффет также называл биткоин пузырем.

Почему котировки могут упасть

Многие владельцы биткоинов, конечно, рады росту цен. В начале декабря в мире появились первые биткоиновые миллиардеры: братья Винклвоссы, купившие криптовалюты на 11 млн долларов в 2013 году. 5 декабря, когда биткоин стоил 11 тыс. долларов, их криптовалютный портфель стоил более 1 млрд долларов.

Запуск фьючерсов на биткоин выглядит для одних инвесторов как положительная новость, потому что с появлением официального инструмента на рынок придут деньги крупных фондов.

Но у фьючерсов есть одна особенность, которая не понравится сторонникам роста цены — этот инструмент зачастую используется для игры на понижение котировок. И инвесторы, которые давно хотели «зашортить» рынок криптовалюты, — так называемые «медведи», — очень рады запуску фьючерсов, отмечали аналитики.

По данным Bloomberg, несколько крупных хедж-фондов готовятся играть на понижение стоимости биткоина.

Если фьючерсы все-таки запустят, стоимость биткоина может существенно снизиться. Все будет зависеть от того, сколько «медведей» и с каким ресурсами захотят продавать криптовалюту.

«Появление такого инструмента, который облегчает игру на понижение, поможет приблизить стоимость биткоина к реальности», — считает профессор бизнеса Университета Хьюстона Крейг Пирронг.

Впрочем, далеко не факт, что «медведи» смогут обвалить рынок, считает сооснователь хедж-фонда BlockTower Capital Ари Пол. По его мнению, сейчас на рынке гораздо больше «быков», которые захотят использовать фьючерсы для игры на повышение цены.

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