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Россия придумала паспорта болельщиков на ЧМ-2018 по футболу

07.12.2017 20:22 — Разное | Ежедневник  
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Россия придумала паспорта болельщиков на ЧМ-2018 по футболу

На чемпионате мира 2018 года по футболу, который пройдет в России, организаторы планируют выдать до 2 млн паспортов болельщика (Fan ID).

Об этом сообщил министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на открытии центра выдачи паспортов болельщика в Москве, пишет БЕЛТА.

"Планируем выдать паспортов болельщика от 1,5 до 2 млн штук. Мы постараемся увеличить количество шатров у стадионов, но лучше получать заранее", - рассказал Николай Никифоров.

Паспорт болельщика - нововведение России как страны, принимающей чемпионат мира по футболу в 2018 году. Fan ID представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи чемпионата. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами матчей мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

 ЧМ-2018 по футболу стартует 14 июня, а завершится 15 июля финалом на московском стадионе "Лужники". Матчи мирового первенства примут 11 российских городов: Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Самара, Волгоград, Казань, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саранск.

 
 
 
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На чемпионате мира 2018 года по футболу, который пройдет в России, организаторы планируют выдать до 2 млн паспортов болельщика (Fan ID).

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