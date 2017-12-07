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"В Гомеле нарисуют лучше". Белорусы предлагают свои варианты скандального логотипа от Лебедева

07.12.2017 23:41 — Разное | Tut.by  
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Пользователи Сети активно обсуждают логотип, который «Студия Артемия Лебедева» за 1700 долларов разработала для сети фуд-траков из Гомеля «Джон Федор». Они как высказываются о работе дизайнера, так предлагают и свои варианты фирменного знака. Некоторые и вовсе считают, что владельцам фастфуда ни в коем случае нельзя от него отказываться: настолько тот стал узнаваемым.


Фото: artlebedev.ru

Согласно опросу, который был прикреплен к публикации на TUT.BY, 83% читателей статьи логотип не понравился. Тринадцати процентам он все же пришелся по вкусу, пяти процентам «понравился, но не за такие деньги».

Пользователи TUT.BY в комментариях к публикации стали предлагать свои варианты логотипов для «Джон Федор». Юзер под ником Це Дюкє предложил за 500 долларов следующий вариант:


Читатель под ником Андрей_Васин предложил черно-белый логотип. И добавил: «Мне хоть сотку заплатите? Столько трудов…»

Пользователь Zombatar рассекретил, откуда взялся один из промежуточных вариантов лого от «Студии Артемия Лебедева».


Читатель василий_хорошко предложил сразу несколько вариантов. Один из них такой.


Пользователь labirint17 написал: «Полностью согласен, что в Гомеле (и вообще в Беларуси) и за половину суммы сделали бы лучше. И даже за бесплатно или за бургер! И чтобы эти утверждения не были голословными, вот вам несколько вариантов логотипа для „идеального хипстерского места в стиле лофт“, как позиционируется бургерная, от гомельских рекламщиков».



Заказчик логотипа, соучредитель ООО «Славянский хлеб» Кирилл Помалейко, в разговоре с журналистом TUT.BY отмечал, что многие белорусские дизайнеры предложили ему бесплатную разработку логотипа. А все ради того, «чтобы показать господину Лебедеву, что в Беларуси есть высококвалифицированные дизайнеры».

Но пока в ООО «Славянский хлеб» не решили, какое лого будут использовать для сети фуд-траков. Тем временем «Джон Федор» успел стать интернет-мемом.

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Теги: Гомель
 
 
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Пользователи Сети шутят и предлагают свои варианты логотипа для фуд-траков из Гомеля "Джон Федор". Некоторые и вовсе считают, что владельцам фастфуда ни в коем...

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