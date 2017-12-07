Пользователи Сети активно обсуждают логотип, который «Студия Артемия Лебедева» за 1700 долларов разработала для сети фуд-траков из Гомеля «Джон Федор». Они как высказываются о работе дизайнера, так предлагают и свои варианты фирменного знака. Некоторые и вовсе считают, что владельцам фастфуда ни в коем случае нельзя от него отказываться: настолько тот стал узнаваемым.



Фото: artlebedev.ru

Согласно опросу, который был прикреплен к публикации на TUT.BY, 83% читателей статьи логотип не понравился. Тринадцати процентам он все же пришелся по вкусу, пяти процентам «понравился, но не за такие деньги».

Пользователи TUT.BY в комментариях к публикации стали предлагать свои варианты логотипов для «Джон Федор». Юзер под ником Це Дюкє предложил за 500 долларов следующий вариант:





Читатель под ником Андрей_Васин предложил черно-белый логотип. И добавил: «Мне хоть сотку заплатите? Столько трудов…»

Пользователь Zombatar рассекретил, откуда взялся один из промежуточных вариантов лого от «Студии Артемия Лебедева».





Читатель василий_хорошко предложил сразу несколько вариантов. Один из них такой.





Пользователь labirint17 написал: «Полностью согласен, что в Гомеле (и вообще в Беларуси) и за половину суммы сделали бы лучше. И даже за бесплатно или за бургер! И чтобы эти утверждения не были голословными, вот вам несколько вариантов логотипа для „идеального хипстерского места в стиле лофт“, как позиционируется бургерная, от гомельских рекламщиков».









Заказчик логотипа, соучредитель ООО «Славянский хлеб» Кирилл Помалейко, в разговоре с журналистом TUT.BY отмечал , что многие белорусские дизайнеры предложили ему бесплатную разработку логотипа. А все ради того, «чтобы показать господину Лебедеву, что в Беларуси есть высококвалифицированные дизайнеры».

Но пока в ООО «Славянский хлеб» не решили, какое лого будут использовать для сети фуд-траков. Тем временем «Джон Федор» успел стать интернет-мемом.

Уже хочу посетить бургерную «ДжонФёдор» в Гомеле: не знаю, как они готовят бургеры, но Тёму Лебедева они выровняли здоровски. — Victor Martinovich (@vicmartinovich) 6 декабря 2017 г.

отрицание

гнев

торг

депрессия

мне нравится логотип джонфедор — кри-кри (@kri_by) 7 декабря 2017 г.

Джон-Федор -новый тренд. — Buzovskiy Alex (@Buzzicov_Alex) 7 декабря 2017 г.

Только из интервью Лебедева у Дудя узнала, что в Гомеле есть какой-то джон-федор. Вообще я думала быть дизайнером сложно, но если его студия делает такие лого за почти 2 косаря и Лебедев ещё и гордится им, у меня все плохо с восприятием реальности — ХАННА (@spekulyantka) 6 декабря 2017 г.

Мне кажется, с таким названием в принципе не очень важно, какой логотип. Ибо ДжонФёдор это уже прекрасно. https://t.co/9N0sauaO8V — NN (@nastiashvili) 6 декабря 2017 г.

Стоп) или чела из Гомеля зовут Джон Фёдор?)) — Tvoi Batya (@wygd1gh) 6 декабря 2017 г.

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