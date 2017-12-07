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"В Гомеле нарисуют лучше". Белорусы предлагают свои варианты скандального логотипа от Лебедева
Пользователи Сети активно обсуждают логотип, который
Согласно опросу, который был прикреплен к публикации на TUT.BY, 83% читателей статьи логотип не понравился. Тринадцати процентам он все же пришелся по вкусу, пяти процентам «понравился, но не за такие деньги».
Пользователи TUT.BY
Читатель под ником Андрей_Васин предложил черно-белый логотип. И добавил: «Мне хоть сотку заплатите? Столько трудов…»
Пользователь Zombatar рассекретил, откуда взялся один из промежуточных вариантов лого от «Студии Артемия Лебедева».
Читатель василий_хорошко предложил сразу несколько вариантов. Один из них такой.
Пользователь labirint17 написал: «Полностью согласен, что в Гомеле (и вообще в Беларуси) и за половину суммы сделали бы лучше. И даже за бесплатно или за бургер! И чтобы эти утверждения не были голословными, вот вам несколько вариантов логотипа для „идеального хипстерского места в стиле лофт“, как позиционируется бургерная, от гомельских рекламщиков».
Заказчик логотипа, соучредитель ООО «Славянский хлеб» Кирилл Помалейко, в разговоре с журналистом TUT.BY
Но пока в ООО «Славянский хлеб» не решили, какое лого будут использовать для сети фуд-траков. Тем временем «Джон Федор» успел стать интернет-мемом.
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Пользователи Сети шутят и предлагают свои варианты логотипа для фуд-траков из Гомеля "Джон Федор". Некоторые и вовсе считают, что владельцам фастфуда ни в коем...
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