|
УЕФА огласил состав корзин жеребьевки Лиги наций, Беларусь в первом пуле лиги "D"
Официальный
Сборная Беларуси попала в первую корзину лиги «D» наряду с Азербайджаном, Македонией и Грузией. Победители групп в лиге «D» перейдут в лигу «C».
Кроме того, в Лиге наций будут разыграны 4 путевки на Евро-2020 — по одной в каждой из лиг («А», «В», «С», «D»).
Состав корзин перед жеребьевкой Лиги наций:
Лига «A»
Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания.
Участников разобьют на четыре группы по три сборные. В июне 2019 года четыре победителя групп лиги «А» сыграют по системе плей-офф (полуфиналы, матч за третье место и финал), чтобы определить чемпиона Лиги наций УЕФА. Хозяев финальной стадии выберут из числа участников в декабре 2018 года.
Четыре последние места в группах вылетят в лигу «В», где и проведут розыгрыш 2020 года.
Четыре лучшие по рейтингу сборные из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.
Лига «B»
Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия.
Участников разобьют на четыре группы по три команды. Согласно решению исполкома УЕФА, Россию и Украину разведут по разным группам. Победители групп перейдут в лигу «А», обладатели последних мест — в лигу «С».
Четыре лучшие по рейтингу сборные из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.
Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения.
Участников разобьют на группы: одна из трех команд (по 1 команде из корзин 1, 2 и 3) и три — по четыре команды.
Из-за трудностей при проведении матчей в зимнее время в группе может оказаться не более двух стран из этого списка: Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва.
Победители групп перейдут в лигу «В», обладатели последних мест — в лигу «D».
Четыре лучшие по рейтингу сборные из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.
Лига «D»
Корзина 1: Азербайджан, БЮР Македония, Беларусь, Грузия.
Участников разобьют на четыре группы по четыре команды. Согласно решению исполкома УЕФА, Азербайджан и Армению разведут по разным группам.
В связи с высокими транспортными издержками в группу может попасть только одна пара из этого списка: Андорра и Казахстан, Фарерские острова и Казахстан, Гибралтар и Казахстан, Гибралтар и Азербайджан.
Победители групп перейдут в лигу «C».
Четыре лучшие по рейтингу сборные из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.
Как определялся состав корзин?
Все 55 команд поделили согласно их положению в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (то есть по состоянию на 11 октября 2017 года, стыковые матчи не учитывались).
В лигу «A» попали 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих — в лигу «B», следующие 15 — в лигу «C», а 16 последних — в лигу «D».
Состав корзин был определен на основе того же рейтинга так, чтобы в каждую группу в каждой лиге попало по одной команде из каждой корзины.
Календарь Лиги наций УЕФА
Жеребьевка группового этапа*: 24 января 2018 года, центр SwissTech Convention, Лозанна
Тур 1: 6−8 сентября 2018 года.
Жеребьевка финальной стадии: начало декабря 2018 года.
Финальная стадия: 5−9 июня 2019 года.
Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020: 22 ноября 2019 года.
Стыковые матчи Евро-2020: 26−31 марта 2020 года.
В группах с тремя командами матчи будут проводиться в четырех турах из шести.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальный сайт УЕФА опубликовал состав корзин для жеребьевки первого розыгрыша Лиги наций УЕФА - нового международного турнира среди сборных Европы.
|
Архив (Разное)
Комментарии