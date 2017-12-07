Официальный сайт УЕФА опубликовал состав корзин для жеребьевки первого розыгрыша Лиги наций УЕФА — нового международного турнира среди сборных Европы. Церемония состоится 24 января 2018 года в Лозанне. Групповой турнир пройдет с сентября по ноябрь 2018-го. Финальная стадия — в июне 2019-го.



Фото: uefa.com

Сборная Беларуси попала в первую корзину лиги «D» наряду с Азербайджаном, Македонией и Грузией. Победители групп в лиге «D» перейдут в лигу «C».

Кроме того, в Лиге наций будут разыграны 4 путевки на Евро-2020 — по одной в каждой из лиг («А», «В», «С», «D»).

Состав корзин перед жеребьевкой Лиги наций:

Лига «A»

Корзина 1: Германия, Португалия, Бельгия, Испания.

Корзина 2: Франция, Англия, Швейцария, Италия.

Корзина 3: Польша, Исландия, Хорватия, Нидерланды.

Участников разобьют на четыре группы по три сборные. В июне 2019 года четыре победителя групп лиги «А» сыграют по системе плей-офф (полуфиналы, матч за третье место и финал), чтобы определить чемпиона Лиги наций УЕФА. Хозяев финальной стадии выберут из числа участников в декабре 2018 года.

Четыре последние места в группах вылетят в лигу «В», где и проведут розыгрыш 2020 года.

Четыре лучшие по рейтингу сборные из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Лига «B»

Корзина 1: Австрия, Уэльс, Россия, Словакия.

Корзина 2: Швеция, Украина, Ирландия, Босния и Герцеговина.

Корзина 3: Северная Ирландия, Дания, Чехия, Турция.

Участников разобьют на четыре группы по три команды. Согласно решению исполкома УЕФА, Россию и Украину разведут по разным группам. Победители групп перейдут в лигу «А», обладатели последних мест — в лигу «С».

Четыре лучшие по рейтингу сборные из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Лига «C»

Корзина 1: Венгрия, Румыния, Шотландия, Словения.

Корзина 2: Греция, Сербия, Албания, Норвегия.

Корзина 3: Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия.

Корзина 4: Кипр, Эстония, Литва.

Участников разобьют на группы: одна из трех команд (по 1 команде из корзин 1, 2 и 3) и три — по четыре команды.

Из-за трудностей при проведении матчей в зимнее время в группе может оказаться не более двух стран из этого списка: Норвегия, Финляндия, Эстония, Литва.

Победители групп перейдут в лигу «В», обладатели последних мест — в лигу «D».

Четыре лучшие по рейтингу сборные из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Лига «D»

Корзина 1: Азербайджан, БЮР Македония, Беларусь, Грузия.

Корзина 2: Армения, Латвия, Фарерские острова, Люксембург.

Корзина 3: Казахстан, Молдова, Лихтенштейн, Мальта.

Корзина 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гибралтар.

Участников разобьют на четыре группы по четыре команды. Согласно решению исполкома УЕФА, Азербайджан и Армению разведут по разным группам.

В связи с высокими транспортными издержками в группу может попасть только одна пара из этого списка: Андорра и Казахстан, Фарерские острова и Казахстан, Гибралтар и Казахстан, Гибралтар и Азербайджан.

Победители групп перейдут в лигу «C».

Четыре лучшие по рейтингу сборные из тех, кто не вышел на Евро-2020, в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы в стыковом турнире.

Как определялся состав корзин?

Все 55 команд поделили согласно их положению в рейтинге УЕФА для национальных сборных на конец Европейской квалификации ЧМ-2018 (то есть по состоянию на 11 октября 2017 года, стыковые матчи не учитывались).

В лигу «A» попали 12 команд с наивысшим рейтингом, 12 следующих — в лигу «B», следующие 15 — в лигу «C», а 16 последних — в лигу «D».

Состав корзин был определен на основе того же рейтинга так, чтобы в каждую группу в каждой лиге попало по одной команде из каждой корзины.

Календарь Лиги наций УЕФА

Жеребьевка группового этапа*: 24 января 2018 года, центр SwissTech Convention, Лозанна

Тур 1: 6−8 сентября 2018 года.

Тур 2: 9−11 сентября 2018 года.

Тур 3: 11−13 октября 2018 года.

Тур 4: 14−16 октября 2018 года.

Тур 5: 15−17 ноября 2018 года.

Тур 6: 18−20 ноября 2018 года.

Жеребьевка финальной стадии: начало декабря 2018 года.

Финальная стадия: 5−9 июня 2019 года.

Жеребьевка стыковых матчей Евро-2020: 22 ноября 2019 года.

Стыковые матчи Евро-2020: 26−31 марта 2020 года.

В группах с тремя командами матчи будут проводиться в четырех турах из шести.