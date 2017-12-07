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Назван обладатель "Золотого мяча - 2017"
Нападающий сборной Португалии и испанского «Реала» Криштиану Роналду стал обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года «Золотой мяч», вручаемой журналом France Football. Об этом сообщается на официальной странице издания в социальной сети Twitter.
Всего на звание лучшего футболиста мира по итогам 2017 года
Роналду стал обладателем «Золотого мяча» в пятый раз (после побед в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах) и сравнялся по данному показателю с нападающим сборной Аргентины и испанской «Барселоны» 30-летним Лионелем Месси (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015).
France Football вручает «Золотой мяч» с 1956 года, в 2010-м решив объединить свое голосование с выбором ФИФА. Шесть лет подряд лауреаты получали «Золотой мяч ФИФА», однако в 2016 году международная федерация вновь решила учредить самостоятельный приз.
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Нападающий сборной Португалии и испанского "Реала" Криштиану Роналду стал обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года "Золотой мяч", вручаемой...
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