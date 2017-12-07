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Назван обладатель "Золотого мяча - 2017"

07.12.2017 22:51 — Разное | Tut.by  
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Нападающий сборной Португалии и испанского «Реала» Криштиану Роналду стал обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года «Золотой мяч», вручаемой журналом France Football. Об этом сообщается на официальной странице издания в социальной сети Twitter.


Фото: twitter.com/francefootball

Всего на звание лучшего футболиста мира по итогам 2017 года претендовали 30 игроков. Роналду в сезоне-2016/17 стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, победителем клубного чемпионата мира, а также обладателем Суперкубков Испании и УЕФА. Португалец стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов в 13 матчах. Ранее он был признан футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду стал обладателем «Золотого мяча» в пятый раз (после побед в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах) и сравнялся по данному показателю с нападающим сборной Аргентины и испанской «Барселоны» 30-летним Лионелем Месси (2009, 2010, 2011, 2012 и 2015).

France Football вручает «Золотой мяч» с 1956 года, в 2010-м решив объединить свое голосование с выбором ФИФА. Шесть лет подряд лауреаты получали «Золотой мяч ФИФА», однако в 2016 году международная федерация вновь решила учредить самостоятельный приз.

 
 
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Нападающий сборной Португалии и испанского "Реала" Криштиану Роналду стал обладателем награды лучшему футболисту мира по итогам года "Золотой мяч", вручаемой...

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