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Автомобильный мост через Припять перекрыт – на нем появились трещины

07.12.2017 20:26 — Разное | БДГ  
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Информация о появлении трещины поступила от местных жителей, которые увидели, что дорожное полотно по всей ширине просело примерно на полметра.

По мосту проходит автотрасса Р88 Житковичи – деревня Городок – граница Украины, так что мост является значимым стратегическим объектом. Длина моста составляет 888,7 метра, ширина – 10 метров.

По словам председателя Минтранса Александра Головнева, мост может быть закрыть на год – на нем необходимо проводить восстановительные работы. Однако и это еще неясно, так как может быть принято решение о строительстве нового моста.

В настоящее время проводится обследование строительных конструкций моста.

Для эксплуатации мост будет закрыт, а переправа через Припять автомобилей весом до 10 тонн будет осуществляться посредством парома, который будет работать круглосуточно в населенном пункте Снядин, передает БЕЛТА.

 
 
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Информация о появлении трещины поступила от местных жителей, которые увидели, что дорожное полотно по всей ширине просело примерно на полметра.

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