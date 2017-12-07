Автомобильный мост через Припять перекрыт – на нем появились трещины

Информация о появлении трещины поступила от местных жителей, которые увидели, что дорожное полотно по всей ширине просело примерно на полметра.

По мосту проходит автотрасса Р88 Житковичи – деревня Городок – граница Украины, так что мост является значимым стратегическим объектом. Длина моста составляет 888,7 метра, ширина – 10 метров.

По словам председателя Минтранса Александра Головнева, мост может быть закрыть на год – на нем необходимо проводить восстановительные работы. Однако и это еще неясно, так как может быть принято решение о строительстве нового моста.

В настоящее время проводится обследование строительных конструкций моста.