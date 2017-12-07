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Больных сифилисом больше всего в Гомельской области, гонореей - в Минске
Сифилис в Беларуси в 2016 году был выявлен у 618 человек, причем в городе таких пациентов 458, а в сельской местности 160.
Согласно статистическим данным Минздрава, опубликованным на его
В документе отмечается, что в 2016 году больных сифилисом было меньше на 124 человека, чем в 2015 году.
Сократилось также количество пациентов, болеющих гонореей и зараженных хламидийными инфекциями.
Например, гонорею в прошлом году впервые диагностировали у 1758 человек, а в 2015 году – у 2116 человек. Лидер по гонорее – город Минск (352 человека), меньше всего заболевших – в Гродненской области (132 человека).
Хламидийные инфекции в прошлом году обнаружили у 5728 человек, в 2015 году – у 7238 пациентов. В Брестской области таких пациентов больше всего – 1354, а меньше всего в Гомельской – 358 человек, пишет
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Сифилис в Беларуси в 2016 году был выявлен у 618 человек, причем в городе таких пациентов 458, а в сельской местности 160.
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