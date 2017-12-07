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Больных сифилисом больше всего в Гомельской области, гонореей - в Минске

07.12.2017 19:11 — Разное | БДГ  
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Сифилис в Беларуси в 2016 году был выявлен у 618 человек, причем в городе таких пациентов 458, а в сельской местности 160.

Согласно статистическим данным Минздрава, опубликованным на его официальном сайте, заболевших сифилисом больше всего в Гомельской области, где он диагностирован у 179 человек, в Брестской области таких пациентов меньше всего – 65.

В документе отмечается, что в 2016 году больных сифилисом было меньше на 124 человека, чем в 2015 году.

Сократилось также количество пациентов, болеющих гонореей и зараженных хламидийными инфекциями.

Например, гонорею в прошлом году впервые диагностировали у 1758 человек, а в 2015 году – у 2116 человек. Лидер по гонорее – город Минск (352 человека), меньше всего заболевших – в Гродненской области (132 человека).

Хламидийные инфекции в прошлом году обнаружили у 5728 человек, в 2015 году – у 7238 пациентов. В Брестской области таких пациентов больше всего – 1354, а меньше всего в Гомельской – 358 человек, пишет TUT.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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Сифилис в Беларуси в 2016 году был выявлен у 618 человек, причем в городе таких пациентов 458, а в сельской местности 160.

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