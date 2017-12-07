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Медвежонка Снежинку передали из Якутии в зоопарк Санкт-Петербурга
07.12.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Четыре года назад два зоопарка заключили соглашение, согласно которому из "северной столицы" в Якутию был отправлен медвежонок по имени Ломоносов, которого подселили к медведице Колымане. Коллеги договорились, что если у пары родится медвежонок, то его отдадут в Петербург.
© Sputnik / Ирина Петрович
"Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге. Оно особенно символично в свете завершающегося в России Года экологии", — сказал глава Якутии Егор Борисов.
Снежинка родилась в конце ноября прошлого года. Когда она родилась, ее вес был 600 граммов, сейчас она весит более 100 килограммов.
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Якутский национальный зоопарк передал своим коллегам из Санкт-Петербурга белого медвежонка, которого назвали Снежинка. Смотрите на видео, как осваивается лесной...
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