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Медвежонка Снежинку передали из Якутии в зоопарк Санкт-Петербурга

07.12.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Четыре года назад два зоопарка заключили соглашение, согласно которому из "северной столицы" в Якутию был отправлен медвежонок по имени Ломоносов, которого подселили к медведице Колымане. Коллеги договорились, что если у пары родится медвежонок, то его отдадут в Петербург.

Медвежонка Снежинку передали из Якутии в зоопарк Санкт-Петербурга
© Sputnik / Ирина Петрович
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"Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге. Оно особенно символично в свете завершающегося в России Года экологии", — сказал глава Якутии Егор Борисов.

Снежинка родилась в конце ноября прошлого года. Когда она родилась, ее вес был 600 граммов, сейчас она весит более 100 килограммов.

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Якутский национальный зоопарк передал своим коллегам из Санкт-Петербурга белого медвежонка, которого назвали Снежинка. Смотрите на видео, как осваивается лесной...

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