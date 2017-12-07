Блогер поссорил двух голосовых помощников Amazon

Блогер Jamielliottg разместил на своем канале в YouTube запись ссоры двух голосовых помощников Amazon Echo.

Молодой человек спросил у них, из какого материала изготовлена фольга. Голосовые помощники, один из которых произведен для рынка США, другой – для Великобритании, поспорили из-за произношения слова "алюминий".

В итоге языковой конфликт зашел в тупик: оба помощника посоветовали друг другу заткнуться.