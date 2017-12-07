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БАТЭ пропустил шесть голов от лондонского "Арсенала"

08.12.2017 01:01 — Разное | Tut.by  
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В последнем матче группового этапа Лиги Европы борисовский БАТЭ проиграл в гостях лондонскому «Арсеналу» со счетом 0:6.


Последний матч Виталия Родионова за БАТЭ? Фото: Reuters

Главный тренер «канониров» Арсен Венгер не заявил на матч лидеров команды, но и резервисты провели отличную встречу. Хозяева владели подавляющим преимуществом и эффективно использовали свои моменты.

На 11-й минуте Дебюши точным ударом с угла штрафной открыл счет. После этого Уолкотт воспользовался ошибками гостей и расстрелял ворота БАТЭ с близкого расстояния.

Последний гол тайма на 43-й минуте забил Уилшер, красиво пробив с разворота — 3:0.

Крайне неудачно началась для борисовчан и вторая половина игры. В самом его начале, пытаясь прервать прострел с правого фланга, Денис Поляков нанес неберущийся удар под перекладину своих ворот.

Разгром продолжился на 64-й минуте. Оливье Жиру реализовал пенальти после фола Милуновича.

Завершил же избиение борисовчан египетский полузащитник Эль-Ненни, роскошным ударом в одно касание отправив мяч в дальний угол ворот Щербицкого — 6:0.

«Арсенал»: Оспина, Дебюши, Холдинг, Чемберс, Мэйтленд-Найлз, Коклен, Эльнени (Уиллок, 77), Уилшер, Уолкотт (к) (Нелсон, 71), Жиру, Уэлбек (Нкетиа, 77).

БАТЭ: Щербицкий, Риос, Поляков, Милунович, М. Володько, Березкин, Драгун, Гордейчук, Иванич (Яблонский, 76), Стасевич (Туоминен, 69), Родионов (к) (Сигневич, 56).



































В другом матче «Црвена Звезда» обыграла «Кельн» — 1:0. Таким образом, в плей-офф вышли «Арсенал» и «Црвена Звезда», а БАТЭ расположился на последней строке в группе.

SPORT.TUT.BY рассказывал о ходе матча.

 
 
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В последнем матче группового этапа Лиги Европы борисовский БАТЭ проиграл в гостях лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:6.

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