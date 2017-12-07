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Волейболисты "Шахтера" одержали выездную победу над финским "Хуррикаани" в Кубке ЕКВ

08.12.2017 00:42 — Разное | Tut.by  
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Волейболисты "Шахтера" 7 декабря одержали выездную победу со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) над финским "Хуррикаани" в 1/16 финала Кубка ЕКВ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Солигорская команда уверенно контролировала ход встречи и четко выполняла установку на игру. У белорусской команды мощной подачей мяча отметился Владимир Жигмонт, убедительно на позиции центрального блокирующего действовал Вячеслав Шмат.

Особой популярностью у местных болельщиков пользовался Эдуард Венский, который ранее 14 сезонов провел в финском чемпионате.

Хозяева площадки не смогли переиграть "Шахтер" в нападении. Доигровщики горняков Андрей Радюк и Олег Хмелевский неплохо справились с приемом мяча.

Наиболее результативными игроками в составе чемпиона Беларуси стали Владимир Жигмонт (23 очка) и Вячеслав Шмат (8 очков).

Ответный поединок 1/16 финала Кубка ЕКВ "Шахтер" проведет 20 декабря в могилевском спорткомплексе "Олимпиец". Начало в 18.00.

Еврокубковый сезон горняки начали в квалификации Лиги чемпионов. Вначале они обыграли тель-авивский "Маккаби", а в заключительном раунде квалификации уступили путь в групповую стадию итальянской "Перудже".

Ближайшие важные для "Шахтера" матчи пройдут 15 и 16 декабря. В эти дни в Минске состоится розыгрыш Кубка Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Волейболисты "Шахтера" одержали выездную победу со счетом 3:0 (25:19, 25:18, 25:20) над финским "Хуррикаани" в 1/16 финала Кубка ЕКВ.

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