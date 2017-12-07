Хоккеисты «Гомеля» впервые в сезоне со счетом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) обыграли минскую «Юность» в чемпионате Беларуси в экстралиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче, который состоялся 7 декабря на льду «Чижовка-Арены», подопечные Олега Хмыля под занавес первого периода в ходе розыгрыша большинства открыли счет. После мощного броска Евгения Хузеева шайба ударилась о борт за воротами и вылетела на пятачок с другой стороны, где ее в открытый угол ворот отправил Игорь Ревенко. Минчане значительно прибавили в скорости после отдыха. Активно вели себя в зоне гомельчан бомбардиры «Юности» Максим Парфеевец и Виктор Туркин, но огорчить голкипера «Гомеля» Игоря Брикуна не удавалось. Гости в третьей двадцатиминутке провели быструю контратаку, которая завершилась точным броском Павла Волчека — 2:0.

Ранее в нынешнем чемпионате страны хоккеисты «Гомеля» и «Юности» встречались дважды. В обеих играх подопечные Михаила Захарова были сильнее — 4:1, 3:0.

Другие матчи в группе за 1−6-е места завершились со следующими результатами:

«Неман» — «Металлург-Жлобин» — 3:1,

«Динамо-Молодечно» — «Шахтер» — 3:4.

В группе за 7−12-е места новополоцкий «Химик» одолел «Лиду» — 4:2, а «Витебск» был сильнее «Могилева» — 2:1.

Очередной тур в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге состоится 9 декабря.