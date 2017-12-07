Матч открытия футбольного Евро-2020 пройдет в Риме, финал состоится в Лондоне

Матч открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдет 12 июня на римском «Стадио Олимпико», а ровно через месяц, 12 июля, лондонский стадион «Уэмбли» примет решающий поединок 16-го первенства Старого Света. Такое решение принято 7 декабря на заседании исполкома УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футбольный Евро-2020 впервые пройдет не в одной или двух странах, как это было раньше, а сразу в 12 государствах в честь того, что в 2020 году УЕФА будет отмечать свое 60-летие.

Вот как распределились города по группам:

A — Рим и Баку.

B — Санкт-Петербург и Копенгаген.

C — Амстердам и Бухарест.

D — Лондон и Глазго.

E — Бильбао и Дублин.

F — Мюнхен и Будапешт.

Жеребьевка отборочного турнира Евро-2020 состоится 2 декабря 2018 года в ирландском Дублине.