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Дэйв Льюис назвал состав сборной Беларуси на матчи с командой Казахстана

08.12.2017 07:19 — Разное | Tut.by  
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13 декабря национальная сборная Беларуси по хоккею начнет декабрьский учебно-тренировочный сбор, во время которого сыграет два товарищеских поединка против сборной Казахстана, сообщает пресс-служба ФХБ.

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис вызвал в расположение команды 27 хоккеистов:

Вратари — Михаил Карнаухов (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Виталий Трус (ХК «Неман», экстралига), Александр Осипков (ХК «Динамо-Молодечно», экстралига).

Защитники — Даниил Бокун (ХК «Шахтер-Солигорск», экстралига), Павел Воробей (ХК «Куньлунь Ред Стар», КХЛ), Роман Дюков (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Дмитрий Заламай (ХК «Гомель», экстралига), Дмитрий Знахаренко (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Егор Иванов (ХК «Юность — Минск», экстралига), Павел Казакевич (ХК «Юность — Минск, экстралига), Евгений Лисовец (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Кристиан Хенкель (ХК «Динамо-Минск», КХЛ).

Нападающие — Дмитрий Амброжейчик (ХК «Динамо-Молодечно», экстралига), Андрей Белевич (ХК «Динамо-Молодечно», экстралига), Павел Боярчук (ХК «Неман», экстралига), Дмитрий Буйницкий (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Руслан Васильчук (ХК «Динамо-Молодечно», экстралига), Артур Гаврус (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Артем Демков (ХК «Шахтёр-Солигорск», экстралига), Данила Карабань (ХК «Динамо-Молодечно», экстралига), Александр Китаров (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Александр Когалев (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Максим Парфеевец (ХК «Юность-Минск», экстралига), Виктор Туркин (ХК «Юность-Минск», экстралига), Евгений Ковыршин (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Александр Павлович (ХК «Динамо-Минск», КХЛ), Алексей Ефименко (ХК «Юность-Минск», экстралига).

В списке почти нет легионеров из клубов КХЛ (за исключением молодого защитника китайского «Куньлуня» Павла Воробья).

13 и 14 декабря команда Дэйва Льюиса проведет кэмп в Минске, после чего 15 декабря отправится в Молодечно, где сыграет со сборной Казахстана, а 16 декабря проведет ответный поединок в Минске на льду малой площадки «Чижовка-Арены».

Расписание матчей:

15.12.2017 (пятница). Молодечно. Беларусь — Казахстан (19.00).
16.12.2017 (суббота). Минск. Малая площадка «Чижовка-Арены». Беларусь — Казахстан (18.00).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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