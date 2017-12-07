ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Куда пойти в выходные в Минске: открытие клуба 18+, новый хоррор и еще 10 мероприятий

08.12.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

С сегодняшнего дня в столице начинают работу первые новогодние и рождественские ярмарки. Праздник к нам приходит, а это значит, что пора выходить на улицы, а вечером в поисках хорошего настроения — в заведения столицы. AFISHA.TUT.BY собрала интересные события выходных, куда вы сможете отправиться после или вместо прогулки по городу.

День сладостей


Фабрика «Коммунарка». Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Когда: 8 декабря, с 14.00, 9−10 декабря, с 10.00

Где: , ул. В. Голубка, 2

Сколько: вход свободный

Торговый центр «Бонус» совместно с компаниями «Коммунарка», «Красный мозырянин» и «Конфа» проводит объединенный праздник «Неделя сладостей». 8 декабря посетители смогут познакомиться с продукцией «Конфа», продегустировать новинки, купить к Новому году подарки и поучаствовать в развлекательной программе. 10 декабря все присутствующие любители конфет и шоколада попробуют сладости от «Красный мозырянин», поучаствуют в развлекательной программе, в розыгрышах и конкурсах.

Открытие клуба «Молодость» 18+


Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 8 декабря, 23.00

Где: , ул. Интернациональная, 21

Сколько: 15 рублей

Уже седьмой год рейв-секта «Пудра» безустанно марширует по ночному Минску. Эволюция продолжается, а значит, пришло время объявить о старте сезона и открытии новой локации города — клуба «Молодость». На такое решающее событие организаторы призвали отряд из Москвы — проект Locked club. Так что обещают, что скучно не будет.

Фестиваль шоколада и кофе «Фабрика»


Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 9−10 декабря, с 11.00

Где: , пр-т Победителей, 9

Сколько: 2 рубля, для детей до 6 лет вход бесплатный

И снова возвращаемся к сладкоежкам. 9−10 декабря в Минске пройдет первый фестиваль шоколада и кофе «Фабрика». Он соберет на одной площадке ТРЦ Galleria Minsk мастерские и студии шоколада, кондитерские и пекарни, кафе и рестораны, шоколадные бутики и дистрибьюторов кофейных и кондитерских брендов. Кроме невероятных шоколадных десертов, здесь можно будет увидеть выставку необычных тортов, поучаствовать в мастер-классах по шоколадному ремеслу и сделать красивые фотографии в интерактивной фотозоне.

Фортепианное трио Nouvelle Philharmonie


Когда: 9 декабря, 19.00

Где: Белорусская государственная филармония, пр-т Независимости, 50

Сколько: 10−15 рублей

Купить билет

9 декабря Nouvelle Philharmonie решили побаловать Минск нескучной программой, несколько неуверенно балансирующей на грани классики и современности (причем с ярко выраженным психотерапевтическим эффектом, что актуально в середине декабря). Многие из произведений, которые прозвучат на сцене филармонии, никогда прежде не исполнялись в Беларуси. Так что лучше один раз услышать, чем много раз прочитать об этом. Артем, Дима и Сергей сыграют для вас «Моцарт Адажио», Spiegel Im Spiegel и Fratres.

Международная выставка «Сокровища Древнего Египта»


Когда: каждый день по 10 декабря, с 11.00−19.00

Где: , ул. Ленина, 20

Сколько: взрослый в выходные дни — 20 руб., детский — 12 рублей

В эти выходные у вас есть последний шанс увидеть «Сокровища Древнего Египта» в Минске. Международную образовательную выставку за время работы в столице посетили около 30 тысяч человек. Отправиться в путешествие по истории и познакомиться с самой загадочной и древнейшей цивилизацией можно в Национальном художественном музее РБ только до 10 декабря.

Семинар от спортсменов в области бодибилдинга и фитнеса


Когда: 9 декабря — 17.00, 10 декабря — 12.00

Где: , ул. Независимости, 179

Сколько: вход на семинар — 20 рублей

До лета еще далеко, однако впереди новогодние праздники. Чтобы выглядеть на корпоративе лучше всех — рекомендуем не откладывать занятия спортом на весну. А чтобы узнать больше о правильном питании, эффективных тренировках и секретах успешного позирования для красивых фотографий в инстаграме — приходите на встречу с Яной Кузнецовой и Александром Тимофеевым — успешных спортсменов в области бодибилдинга и фитнеса. Ребята поделятся своими лайфхаками, расскажут о грамотных силовых и кардиотренировках, о том, что есть, если нужно похудеть или если нужно набрать мышечную массу.

Городской Еврейский фестиваль


Когда: 10 декабря, с 12.00

Где: , ул. Куйбышева, 22

Сколько: 8 рублей

Когда появляется первый мороз, а дома хочется свить гнездо из пледов, приходит еврейский праздник света, чуда и пончиков. Наступает городской фестиваль «Сити Ханука 3.0». 10 декабря в программе интересные лекторы и актуальные темы — как воспитать ребенка, создать атмосферу счастья и уюта в семье, успешно вести бизнес. А еще там проведут творческие мастер-классы: создадут своими руками частички hygge с еврейской ноткой, которую вы заберете домой. Кстати, приходите с детьми. На этот раз организаторы готовят волшебный городок, в котором строителями будут дети. Ну, а если хотите просто вкусно поесть, вас ждет колоритный фудкорт.

Мастер-класс по теннису


Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 10 декабря, 14.30

Где: , пр-т Победителей, 63

Сколько: бесплатно, но нужна запись

Давно хотели попробовать себя в этом виде спорта? Тогда это ваш шанс — школа тенниса «Роял Кап» приглашает активных взрослых и детей (от четырех лет) на мастер-классы. Предварительная запись обязательна. Звоните и записывайтесь по телефону
+375 (29) 363−36−00. Если не подходит предложенное время, здесь попробуют приложить другие варианты. Занятие длится полтора часа.

Кинцо под винцо


Когда: 10 декабря, 20.00

Где: , ул. Куйбышева, 22

Сколько: свободный

Если вы еще не знали, сообщаем — каждое воскресенье аматоры и гуру кино, вина и просто хорошие люди собираются в «ФотоСквоте», чтобы обсудить и насладиться картинкой, а также узнать что-то новое через призму фотографии и кинематографа. Фильмы показывают организаторы, а выбирает зритель. Каждый желающий может презентовать фильм вводной частью и сказать заключительное слово. Вопросы, реплики, комментарии — похвальны и крайне рекомендуемы.

Что здесь крутят: документальные, игровые, короткометражные, мультипликационные и другие фильмы о фотографах, о фотографии, а еще просто интересные вещи для расширения кругозора, мышления и эстетики.

Баскетбол. «Цмокі-Мінск» — «Калев»


bc-tsmoki.by

Когда: 10 декабря, 17.30

Где: , пр-т Победителей, 20

Сколько: 2,5- 9,5 рубля

Чемпион Беларуси «Цмокі-Мінск» проведет последний матч в уходящем году в «Единой Лиге ВТБ». На этот раз белорусские «Драконы» сразятся с чемпионом Эстонии — командой «Калев». В составе эстонцев — экс-игрок «Цмокі-Мінск» Бранко Миркович, а руководит командой бывший тренер минчан Дональдас Кайрис. Игра обещает быть захватывающей.

Смотрим в кинотеатрах Минска

«Жонка наглядчыка заапарка»


Когда: с 8 по 10 декабря

Где: «Москва», Silver Screen velcom cinema

Сколько: от 5 рублей

Почему смотрим: вам не показалось, «Жена смотрителя зоопарка» уже выходила в столичный прокат. На сей раз кино покажут в рамках проекта «Белорусские уикенды» в озвучке на белорусском языке. За голоса актеров по традиции отвечают отечественные звезды кино, театра и телевидения. В этот раз главную мужскую роль озвучит телеведущий Евгений Перлин.

Бонус: новый хоррор — «Счастливого дня смерти»


Когда: с 8 по 20 декабря

Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Киев», «Комсомолец», «Мир», «Салют», «Дом кино», «Москва», «Октябрь»

Сколько: от 3,5 рубля

Почему смотрим: если вы не сумасшедший почитатель фильмов ужасов, вы наверняка ничего не слышали о Blumhouse Productions. Эта американская студия производит малобюджетные хорроры, которые потом становятся прокатными хитами. Им принадлежат «Визит», «Окулус», «Сплит», «Прочь», «Паранормальное явление» — и не только. Как правило, титр Blumhouse становится знаком качества, и хочется надеяться, что в случае с фильмом Лэндона так и вышло. История о том, как героиня проживает один и тот же день, конечно, не новость, а вот десяток вариантов одного и того же преступления — задача для сценариста более чем интересная.

***

И если вы не нашли в перечисленных вариантах отдыха ничего подходящего, мы продолжаем подсказывать вам, как можно провести время в городе. Так, мы подготовили для вас гид по подаркам к Новому году, которые можно найти на 12 рождественских ярмарках в Минске. Кроме того, рекомендуем топ-10 премьер декабря, чтобы вам было проще определиться с выбором, что посмотреть в кино. А для домоседов AFISHA.TUT.BY предлагает пройти тест, с помощью которого можно проверить, как хорошо вы ориентируетесь в ценах на билеты (спойлер: самый дорогой концерт в Минске стоил 300 рублей).

Заходите на AFISHA.TUT.BY, выбирайте нужную дату и смотрите, что еще нового и интересного подготовили организаторы мероприятий.

 
Теги: знакомства, Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY собрала интересные события выходных, куда вы сможете отправиться после или вместо прогулки по городу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Дэйв Льюис назвал состав сборной Беларуси на матчи с командой Казахстана
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика