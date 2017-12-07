Куда пойти в выходные в Минске: открытие клуба 18+, новый хоррор и еще 10 мероприятий

С сегодняшнего дня в столице начинают работу первые новогодние и рождественские ярмарки . Праздник к нам приходит, а это значит, что пора выходить на улицы, а вечером в поисках хорошего настроения — в заведения столицы. AFISHA.TUT.BY собрала интересные события выходных, куда вы сможете отправиться после или вместо прогулки по городу.



Фабрика «Коммунарка». Фото: Дмитрий Брушко. TUT.BY

Когда: 8 декабря, с 14.00, 9−10 декабря, с 10.00 Где: «Бонус» , ул. В. Голубка, 2 Сколько: вход свободный

Торговый центр «Бонус» совместно с компаниями «Коммунарка», «Красный мозырянин» и «Конфа» проводит объединенный праздник «Неделя сладостей». 8 декабря посетители смогут познакомиться с продукцией «Конфа», продегустировать новинки, купить к Новому году подарки и поучаствовать в развлекательной программе. 10 декабря все присутствующие любители конфет и шоколада попробуют сладости от «Красный мозырянин», поучаствуют в развлекательной программе, в розыгрышах и конкурсах.

Открытие клуба «Молодость» 18+



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 8 декабря, 23.00 Где: Молодость , ул. Интернациональная, 21 Сколько: 15 рублей

Уже седьмой год рейв-секта «Пудра» безустанно марширует по ночному Минску. Эволюция продолжается, а значит, пришло время объявить о старте сезона и открытии новой локации города — клуба «Молодость». На такое решающее событие организаторы призвали отряд из Москвы — проект Locked club. Так что обещают, что скучно не будет.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 9−10 декабря, с 11.00 Где: Галерея «Минск» , пр-т Победителей, 9 Сколько: 2 рубля, для детей до 6 лет вход бесплатный

И снова возвращаемся к сладкоежкам. 9−10 декабря в Минске пройдет первый фестиваль шоколада и кофе «Фабрика». Он соберет на одной площадке ТРЦ Galleria Minsk мастерские и студии шоколада, кондитерские и пекарни, кафе и рестораны, шоколадные бутики и дистрибьюторов кофейных и кондитерских брендов. Кроме невероятных шоколадных десертов, здесь можно будет увидеть выставку необычных тортов, поучаствовать в мастер-классах по шоколадному ремеслу и сделать красивые фотографии в интерактивной фотозоне.





Когда: 9 декабря, 19.00 Где: Белорусская государственная филармония, пр-т Независимости, 50 Сколько: 10−15 рублей Купить билет

9 декабря Nouvelle Philharmonie решили побаловать Минск нескучной программой, несколько неуверенно балансирующей на грани классики и современности (причем с ярко выраженным психотерапевтическим эффектом, что актуально в середине декабря). Многие из произведений, которые прозвучат на сцене филармонии, никогда прежде не исполнялись в Беларуси. Так что лучше один раз услышать, чем много раз прочитать об этом. Артем, Дима и Сергей сыграют для вас «Моцарт Адажио», Spiegel Im Spiegel и Fratres.





Когда: каждый день по 10 декабря, с 11.00−19.00 Где: Национальный художественный музей , ул. Ленина, 20 Сколько: взрослый в выходные дни — 20 руб., детский — 12 рублей

В эти выходные у вас есть последний шанс увидеть «Сокровища Древнего Египта» в Минске. Международную образовательную выставку за время работы в столице посетили около 30 тысяч человек. Отправиться в путешествие по истории и познакомиться с самой загадочной и древнейшей цивилизацией можно в Национальном художественном музее РБ только до 10 декабря.





Когда: 9 декабря — 17.00, 10 декабря — 12.00 Где: « Спектр » , ул. Независимости, 179 Сколько: вход на семинар — 20 рублей

До лета еще далеко, однако впереди новогодние праздники. Чтобы выглядеть на корпоративе лучше всех — рекомендуем не откладывать занятия спортом на весну. А чтобы узнать больше о правильном питании, эффективных тренировках и секретах успешного позирования для красивых фотографий в инстаграме — приходите на встречу с Яной Кузнецовой и Александром Тимофеевым — успешных спортсменов в области бодибилдинга и фитнеса. Ребята поделятся своими лайфхаками, расскажут о грамотных силовых и кардиотренировках, о том, что есть, если нужно похудеть или если нужно набрать мышечную массу.





Когда: 10 декабря, с 12.00 Где: «Верх» , ул. Куйбышева, 22 Сколько: 8 рублей

Когда появляется первый мороз, а дома хочется свить гнездо из пледов, приходит еврейский праздник света, чуда и пончиков. Наступает городской фестиваль «Сити Ханука 3.0». 10 декабря в программе интересные лекторы и актуальные темы — как воспитать ребенка, создать атмосферу счастья и уюта в семье, успешно вести бизнес. А еще там проведут творческие мастер-классы: создадут своими руками частички hygge с еврейской ноткой, которую вы заберете домой. Кстати, приходите с детьми. На этот раз организаторы готовят волшебный городок, в котором строителями будут дети. Ну, а если хотите просто вкусно поесть, вас ждет колоритный фудкорт.



Фото использовано в качестве иллюстрации

Когда: 10 декабря, 14.30 Где: « Роял Кап » , пр-т Победителей, 63 Сколько: бесплатно, но нужна запись

Давно хотели попробовать себя в этом виде спорта? Тогда это ваш шанс — школа тенниса «Роял Кап» приглашает активных взрослых и детей (от четырех лет) на мастер-классы. Предварительная запись обязательна. Звоните и записывайтесь по телефону

+375 (29) 363−36−00. Если не подходит предложенное время, здесь попробуют приложить другие варианты. Занятие длится полтора часа.





Когда: 10 декабря, 20.00 Где: « ФотоСквот » , ул. Куйбышева, 22 Сколько: свободный

Если вы еще не знали, сообщаем — каждое воскресенье аматоры и гуру кино, вина и просто хорошие люди собираются в «ФотоСквоте», чтобы обсудить и насладиться картинкой, а также узнать что-то новое через призму фотографии и кинематографа. Фильмы показывают организаторы, а выбирает зритель. Каждый желающий может презентовать фильм вводной частью и сказать заключительное слово. Вопросы, реплики, комментарии — похвальны и крайне рекомендуемы.

Что здесь крутят: документальные, игровые, короткометражные, мультипликационные и другие фильмы о фотографах, о фотографии, а еще просто интересные вещи для расширения кругозора, мышления и эстетики.



bc-tsmoki.by

Чемпион Беларуси «Цмокі-Мінск» проведет последний матч в уходящем году в «Единой Лиге ВТБ». На этот раз белорусские «Драконы» сразятся с чемпионом Эстонии — командой «Калев». В составе эстонцев — экс-игрок «Цмокі-Мінск» Бранко Миркович, а руководит командой бывший тренер минчан Дональдас Кайрис. Игра обещает быть захватывающей.

Смотрим в кинотеатрах Минска





Когда: с 8 по 10 декабря Где: «Москва», Silver Screen velcom cinema Сколько: от 5 рублей

Почему смотрим: вам не показалось, «Жена смотрителя зоопарка» уже выходила в столичный прокат. На сей раз кино покажут в рамках проекта «Белорусские уикенды» в озвучке на белорусском языке. За голоса актеров по традиции отвечают отечественные звезды кино, театра и телевидения. В этот раз главную мужскую роль озвучит телеведущий Евгений Перлин.





Когда: с 8 по 20 декабря Где: Falcon Club Бутик Кино, Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Киев», «Комсомолец», «Мир», «Салют», «Дом кино», «Москва», «Октябрь» Сколько: от 3,5 рубля

Почему смотрим: если вы не сумасшедший почитатель фильмов ужасов, вы наверняка ничего не слышали о Blumhouse Productions. Эта американская студия производит малобюджетные хорроры, которые потом становятся прокатными хитами. Им принадлежат «Визит», «Окулус», «Сплит», «Прочь», «Паранормальное явление» — и не только. Как правило, титр Blumhouse становится знаком качества, и хочется надеяться, что в случае с фильмом Лэндона так и вышло. История о том, как героиня проживает один и тот же день, конечно, не новость, а вот десяток вариантов одного и того же преступления — задача для сценариста более чем интересная.

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И если вы не нашли в перечисленных вариантах отдыха ничего подходящего, мы продолжаем подсказывать вам, как можно провести время в городе. Так, мы подготовили для вас гид по подаркам к Новому году, которые можно найти на 12 рождественских ярмарках в Минске. Кроме того, рекомендуем топ-10 премьер декабря , чтобы вам было проще определиться с выбором, что посмотреть в кино. А для домоседов AFISHA.TUT.BY предлагает пройти тест , с помощью которого можно проверить, как хорошо вы ориентируетесь в ценах на билеты (спойлер: самый дорогой концерт в Минске стоил 300 рублей).

Заходите на AFISHA.TUT.BY , выбирайте нужную дату и смотрите, что еще нового и интересного подготовили организаторы мероприятий.