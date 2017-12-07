﻿ БАТЭ заработал 4,2 миллиона евро в евросезоне-2017/18. 21.by
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БАТЭ заработал 4,2 миллиона евро в евросезоне-2017/18

08.12.2017 07:39 — Разное | Tut.by  
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В еврокубковом сезоне-2017/18 борисовский БАТЭ, выступавший в квалификации Лиги чемпионов и дошедший до группового этапа Лиги Европы, заработал 4,2 миллиона евро.


Фото: Reuters

За участие во 2-м и 3-м квалификационных раундах Лиги чемпионов БАТЭ заработал 740 тысяч евро.

Выплата солидарности за непопадание в групповой раунд Лиги чемпионов составила 260 тысяч евро.

За выход в групповую стадию Лиги Европы БАТЭ получил 2,6 миллиона евро.

За победу над «Кельном» на групповом этапе Лиги Европы борисовчанам перечислят 360 тысяч евро.

За две ничьи с «Црвеной Звездой» на групповом этапе Лиги Европы БАТЭ достанется 240 тысяч евро.

 
 
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В еврокубковом сезоне-2017/18 борисовский БАТЭ, выступавший в квалификации Лиги чемпионов и дошедший до группового этапа Лиги Европы, заработал 4,2 миллиона евро.

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