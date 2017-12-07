|
БАТЭ заработал 4,2 миллиона евро в евросезоне-2017/18
В еврокубковом сезоне-2017/18 борисовский БАТЭ, выступавший в квалификации Лиги чемпионов и дошедший до группового этапа Лиги Европы, заработал 4,2 миллиона евро.
За участие во 2-м и 3-м квалификационных раундах Лиги чемпионов БАТЭ заработал 740 тысяч евро.
Выплата солидарности за непопадание в групповой раунд Лиги чемпионов составила 260 тысяч евро.
За выход в групповую стадию Лиги Европы БАТЭ получил 2,6 миллиона евро.
За победу над «Кельном» на групповом этапе Лиги Европы борисовчанам перечислят 360 тысяч евро.
За две ничьи с «Црвеной Звездой» на групповом этапе Лиги Европы БАТЭ достанется 240 тысяч евро.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В еврокубковом сезоне-2017/18 борисовский БАТЭ, выступавший в квалификации Лиги чемпионов и дошедший до группового этапа Лиги Европы, заработал 4,2 миллиона евро.
|
Архив (Разное)
Комментарии