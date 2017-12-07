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БАТЭ вошел в тройку худших команд Лиги Европы по пропущенным мячам

08.12.2017 07:57 — Разное | Tut.by  
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В заключительном матче групповой стадии Лиги Европы БАТЭ на выезде разгромно проиграл «Арсеналу» (0:6).


Фото: Reuters

Это самое крупное поражение БАТЭ в выездных матчах Лиги Европы впервые с 1999 года. Тогда в Москве БАТЭ проиграл в квалификации Кубка УЕФА «Локомотиву» (0:5).

В нынешнем розыгрыше борисовчане вошли в топ-3 худших команд Лиги Европы по пропущенным мячам.

«Вардар» (Македония) — забитые и пропущенные мячи 3:20

БАТЭ (Беларусь) — 6:16

«Апполон» (Кипр) — 5:14.

 
 
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В нынешнем розыгрыше борисовчане вошли в топ-3 худших команд Лиги Европы по пропущенным мячам.

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