Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением после разгрома от английского «Арсенала» в заключительном матче Лиги Европы.

— Общий итог матча таков: на поле были две команды разного уровня. Нам было очень тяжело. Проще говоря, мы оказались не готовы к игре. Планировали действовать на контратаках, но не получилась игра в обороне, поэтому не получилось вообще ничего.

— Информация о пересмотре «Дела Веремко» как-то повлияла на ситуацию? Можно ли считать сезон законченным?

— У нас больше нет игр, поэтому, на мой взгляд, сезон можно считать оконченным, - сказзал Александр Ермакович.