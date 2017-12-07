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Тренер БАТЭ после разгрома от "Арсенала": Сезон можно считать оконченным
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением после
— Общий итог матча таков: на поле были две команды разного уровня. Нам было очень тяжело. Проще говоря, мы оказались не готовы к игре. Планировали действовать на контратаках, но не получилась игра в обороне, поэтому не получилось вообще ничего.
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— У нас больше нет игр, поэтому, на мой взгляд, сезон можно считать оконченным, - сказзал Александр Ермакович.
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением после разгрома от английского "Арсенала" в заключительном матче Лиги Европы.
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