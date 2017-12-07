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Тренер БАТЭ после разгрома от "Арсенала": Сезон можно считать оконченным

08.12.2017 08:07 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением после разгрома от английского «Арсенала» в заключительном матче Лиги Европы.

— Общий итог матча таков: на поле были две команды разного уровня. Нам было очень тяжело. Проще говоря, мы оказались не готовы к игре. Планировали действовать на контратаках, но не получилась игра в обороне, поэтому не получилось вообще ничего.

— Информация о пересмотре «Дела Веремко» как-то повлияла на ситуацию? Можно ли считать сезон законченным?

— У нас больше нет игр, поэтому, на мой взгляд, сезон можно считать оконченным, - сказзал Александр Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением после разгрома от английского "Арсенала" в заключительном матче Лиги Европы.

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