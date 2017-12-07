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8 интернет-мемов, которые смешили белорусов в 2017 году
В этом году мы впервые захотели побывать в Вейшнории и поняли, что фонарь — это важный элемент обороны. 42.TUT.BY собрал главные интернет-мемы и вирусные видео 2017 года, которые могли появиться только в Беларуси.
Заграничная Россия
В феврале появилась
Бульбакоин и компания
Криптовалюты — одна из главных тем этого года, и одна из лучших тем для шуток. Совмещаете блокчейн и белорусскую реальность, получается забавно. Вот смотрите:
Танк и фонарь
В июне танк, который ехал на генеральную репетицию парада,
Вейшнория
В августе во время учений «Запад» действовала легенда: на Беларусь хотят напасть несуществующие страны с запада и организовать там новое государство — Вейшнорию. Центр оказался бы в Гродненской области.
Очень быстро Вейшнория стала реальной в интернете: у нее появились флаг, герб и Министерство иностранных дел. После «страна» обзавелась своим сайтом и объявила о выдаче паспортов всем желающим.
Дежурка
Главное управление внутренних дел минского горисполкома рассказывает о своих буднях по хештегу «дежурка» в твиттере. Иногда эти записи набирают буквально вирусную популярность.
Маршрут года: из Дублина в Париж
Битва года: когда твой враг — ковер
Песик года: слишком крут, чтобы использовать лапки
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В этом году мы впервые захотели побывать в Вейшнории и поняли, что фонарь - это важный элемент обороны.
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