8 интернет-мемов, которые смешили белорусов в 2017 году

В этом году мы впервые захотели побывать в Вейшнории и поняли, что фонарь — это важный элемент обороны. 42.TUT.BY собрал главные интернет-мемы и вирусные видео 2017 года, которые могли появиться только в Беларуси.

Заграничная Россия

В феврале появилась новость об инициативе России установить пограничную зону на границе с Беларусью. Позже выяснилось, что для белорусов от этого ничего не изменится, однако шутки о стене и «российской загранице» было не остановить.

В знак солидарности со строительством стены между США и Мексикой, Россия установила пограничную зону на границе с Белоруссией. — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 1 февраля 2017 г.

Провёл телефонный разговор с Александром Лукашенко. Спросил, как он заставил русских самих закрыть границу. С Мексикой так не получается — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) 1 февраля 2017 г.

Лично я одеваюсь исключительно за границей. В Брянске — Denis (@Logunovich) 1 февраля 2017 г.

Бульбакоин и компания

Криптовалюты — одна из главных тем этого года, и одна из лучших тем для шуток. Совмещаете блокчейн и белорусскую реальность, получается забавно. Вот смотрите:

Финансовое состояние: бульбакоин и надежды на лучшее — Сталингулаг (@StalinGulag) 13 октября 2017 г.

особенностью белорусской реализации блокчейна будет то, что для регистрации транзакции вам также понадобятся флюорография и выписка из ЖЭСа. — Медовый гомофобик (@mojo_fm) 25 октября 2017 г.

Танк и фонарь

В июне танк, который ехал на генеральную репетицию парада, врезался в дерево и снес фонарный столб. К счастью, никто не пострадал. Зато фонарь иронично вспоминали как средство защиты от танков еще долго.



Изображение: Саша Чеботарев / citydog.by

польша заявила о строительстве линии противотанковой обороны на границе с беларусью pic.twitter.com/BC7puwCHOI — Медовый гомофобик (@mojo_fm) 24 июня 2017 г.

Вейшнория

В августе во время учений «Запад» действовала легенда: на Беларусь хотят напасть несуществующие страны с запада и организовать там новое государство — Вейшнорию. Центр оказался бы в Гродненской области.





Очень быстро Вейшнория стала реальной в интернете: у нее появились флаг, герб и Министерство иностранных дел. После «страна» обзавелась своим сайтом и объявила о выдаче паспортов всем желающим.

Мы глубоко обеспокоены концентрацией у границ Вейшнории военной техники Беларуси. Ждем внятной реакции от коллег из @BelarusMID — МЗС Вейшнорыі (@Vaisnoria_MFA) 30 августа 2017 г.

От имени Мuд Роисси объявляем об установлении дипломатических отношений с Республикой Вейшнорией: Вiтаем Вас, сябры! pic.twitter.com/MVcVe5eDNC — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 30 августа 2017 г.

Чаму яшчэ не набеглі расейцы, якія крычаць, што правільна не Вейшнорыя, а Вейшнарусія? — Малінаўскі (@Malinauski) 29 августа 2017 г.

Дежурка

Главное управление внутренних дел минского горисполкома рассказывает о своих буднях по хештегу «дежурка» в твиттере. Иногда эти записи набирают буквально вирусную популярность.

И снова бытовой мусор выбрасывают на прохожих. Все тот же Октябрьский район. #дежурка #минск — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 28 июля 2017 г.

Ул. Менделеева. Поступило сообщение: двое парней обзванивают жильцов подъезда по домофону и рассказывают им анекдоты. #дежурка — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 24 августа 2017 г.

Звонок из травмопункта в #дежурка #минск . Лицо БОМЖ, доставленное на излечение, отказывается покидать помещение, говорит, жить буду тут — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 28 июля 2017 г.

Вчера в 22.30 граждане увидели, как неизвестные совершают половой акт на улице возле трубопровода на ул. Лынькова. Прибыла #дежурка — никого — GUVD_Minsk (@GUVD_Minsk) 28 июля 2017 г.

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Изображение: pikabu.ru



Изображение: pikabu.ru

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