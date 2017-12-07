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8 интернет-мемов, которые смешили белорусов в 2017 году

08.12.2017 08:02 — Разное | Tut.by  
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В этом году мы впервые захотели побывать в Вейшнории и поняли, что фонарь — это важный элемент обороны. 42.TUT.BY собрал главные интернет-мемы и вирусные видео 2017 года, которые могли появиться только в Беларуси.

Заграничная Россия

В феврале появилась новость об инициативе России установить пограничную зону на границе с Беларусью. Позже выяснилось, что для белорусов от этого ничего не изменится, однако шутки о стене и «российской загранице» было не остановить.

Бульбакоин и компания

Криптовалюты — одна из главных тем этого года, и одна из лучших тем для шуток. Совмещаете блокчейн и белорусскую реальность, получается забавно. Вот смотрите:

Танк и фонарь

В июне танк, который ехал на генеральную репетицию парада, врезался в дерево и снес фонарный столб. К счастью, никто не пострадал. Зато фонарь иронично вспоминали как средство защиты от танков еще долго.


Изображение: Саша Чеботарев / citydog.by
 

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Вейшнория

В августе во время учений «Запад» действовала легенда: на Беларусь хотят напасть несуществующие страны с запада и организовать там новое государство — Вейшнорию. Центр оказался бы в Гродненской области.


Очень быстро Вейшнория стала реальной в интернете: у нее появились флаг, герб и Министерство иностранных дел. После «страна» обзавелась своим сайтом и объявила о выдаче паспортов всем желающим.

Дежурка

Главное управление внутренних дел минского горисполкома рассказывает о своих буднях по хештегу «дежурка» в твиттере. Иногда эти записи набирают буквально вирусную популярность.

Маршрут года: из Дублина в Париж


Изображение: pikabu.ru

Изображение: pikabu.ru

Битва года: когда твой враг — ковер

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Песик года: слишком крут, чтобы использовать лапки

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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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В этом году мы впервые захотели побывать в Вейшнории и поняли, что фонарь - это важный элемент обороны.

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