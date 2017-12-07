Стань звездой до конца года: мы ищем героев для наших новых проектов

Фраза «часики-то тикают» страшно нас раздражает. Но как есть: до наступления Нового года осталось совсем немного. И, вполне возможно, вам как раз хочется успеть совершить небольшую, но яркую авантюрку!



Фото: dainteresdit.ge

Если так, — мы нашли друг друга.

LADY ищет героев среди читателей сразу для двух проектов. Конечно, мы могли бы обратиться к профессиональным моделям, медийным персонам или — будем честны — хорошим знакомым. Но так ведь неинтересно!

«Я круче, чем модель плюс-сайз!»

Уходящий год стал бумом новостей о моделях плюс-сайз. Относиться к этому можно как угодно. Но трудно отрицать, что идея принятия своего тела без ненависти — здоровая, а красота женщины, ее сексуальность и уверенность в себе не зависят от размера одежды.

Мы решили доказать, что в нашей стране много красивых, смелых, юморных девушек, которые не соответствуют параметрам 90−60−90, но любят себя и могут дать фору именитым моделям!



Фото: twimg.com

Если вы себя именно так и ощущаете и носите 48+ размер, напишите нам по адресу lina@tutby.com . Важно: проводить отбор и выбирать определенные типажи будет фотограф. Если вы не попадете конкретно в этот выпуск проекта, мы придумаем для вас что-то новое и не менее интересное.

Не забудьте прикрепить парочку качественных фотографий, немного рассказать о себе (объясните, почему вы — участница проекта) и оставить номер для связи!

«Перевоплощение» к корпоративу

Каким будет ваш «облико морале» во время и после корпоратива — дело исключительно ваше! А вот заняться вашим образом и сделать так, чтоб вы в этот вечер выглядели, как звезда, готовы профессионалы — стилист и бьюти-мастера.

Мы готовы подобрать вам сразу несколько потрясающих вечерних образов, а заодно поработать с вашими волосами и макияжем (для девочек).

К чему уточнение про девочек?

Потому что на этот раз для «Перевоплощения» мы ищем сразу две пары! Несправедливо обходить своим вниманием мужчин, ведь им не меньше нашего хочется произвести на коллег и на самих себя приятное впечатление.



Фото: blogspot.com

Если вы и ваш молодой человек/муж готовы к красивому приключению, итогом которого станут не только стильные образы, но и прекрасные фото на память, — пишите нам по адресу lina@tutby.com .

Важно: мы ищем пар разных возрастов и комплекций! Подсказка: если вы давно хотели переодеть вашего мужчину, вот и повод — «одну меня в проект не возьмут, а таааак хочется!».