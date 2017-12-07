|
Стань звездой до конца года: мы ищем героев для наших новых проектов
Фраза «часики-то тикают» страшно нас раздражает. Но как есть: до наступления Нового года осталось совсем немного. И, вполне возможно, вам как раз хочется успеть совершить небольшую, но яркую авантюрку!
Если так, — мы нашли друг друга.
LADY ищет героев среди читателей сразу для двух проектов. Конечно, мы могли бы обратиться к профессиональным моделям, медийным персонам или — будем честны — хорошим знакомым. Но так ведь неинтересно!
«Я круче, чем модель плюс-сайз!»
Уходящий год стал бумом новостей о моделях плюс-сайз. Относиться к этому можно как угодно. Но трудно отрицать, что идея принятия своего тела без ненависти — здоровая, а красота женщины, ее сексуальность и уверенность в себе не зависят от размера одежды.
Мы решили доказать, что в нашей стране много красивых, смелых, юморных девушек, которые не соответствуют параметрам 90−60−90, но любят себя и могут дать фору именитым моделям!
Не забудьте прикрепить парочку качественных фотографий, немного рассказать о себе (объясните, почему вы — участница проекта) и оставить номер для связи!
«Перевоплощение» к корпоративу
Каким будет ваш «облико морале» во время и после корпоратива — дело исключительно ваше! А вот заняться вашим образом и сделать так, чтоб вы в этот вечер выглядели, как звезда, готовы профессионалы — стилист и бьюти-мастера.
Мы готовы подобрать вам сразу несколько потрясающих вечерних образов, а заодно поработать с вашими волосами и макияжем (для девочек).
К чему уточнение про девочек?
Важно: мы ищем пар разных возрастов и комплекций! Подсказка: если вы давно хотели переодеть вашего мужчину, вот и повод — «одну меня в проект не возьмут, а таааак хочется!».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы ищем героев сразу для двух фотопроектов! Если вы давно хотели крутую фотосессию и ждали возможности поделиться своими мыслями - напишите нам!
|
Архив (Разное)
Комментарии