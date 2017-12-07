Кому понравится бежать по холоду? Ольга Хижинкова о том, что на самом деле чувствует марафонец

«Мисс Беларусь — 2008» и пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова за 3 часа 53 минуты покорила одну из самых красивых дистанций в мире — Флорентийский марафон. Подъемы в шесть утра, долгие месяцы тренировок, страхи до старта и слезы после финишной черты — с GO.TUT.BY Ольга поделилась своей очень личной историей, которая стоит за первыми в жизни 42 км.

Предисловие. Страшный сон марафонца

Пустынные улицы города замерли в гнетущем безмолвии. Ветер треплет яркие гирлянды на фонарях и гоняет по асфальту конфетти — свидетельство недавнего праздника. Считаные прохожие тщетно вглядываются в уходящую вдаль изогнутой серой змеей дорогу. В воздухе растет напряжение. Наконец на горизонте вырисовывается изможденная фигура, тяжело и часто дышащая, с безумными глазами и заплетающимися ногами. И вдруг к своему ужасу и изумлению в аутсайдере марафона я узнаю себя…

Реальная картина оказалась полной противоположностью ночного кошмара. Вместо пустынных улиц — реки из бодрых атлетов и улюлюкающих зрителей, вместо одиночества — лучшая, какую только можно себе вообразить, компания. Но и, увы, вместо солнца — ледяной ветер с дождем. Последнее, как мне кажется, вопреки всему возымело положительный эффект: кто знает, может, именно жуткий холод заставил меня двигаться энергичнее, тем самым улучшив планируемый результат на 10 минут? Но обо всем по порядку.

15 апреля. Как я решила бежать марафон





«Тренировки должны иметь конечную цель. Ты вообще чего ждешь от бега?» — спросил на одном из первых занятий тренер. «У меня есть мечта. Марафон», — выпалила я. Но Дмитрия Леонидовича сложно сбить с пути. Не замечая моего смятения, он спокойно спрашивает: «Сколько раз в неделю сможешь тренироваться? Всего три? Нужно как минимум пять». — «Пять раз? Да вы что? Точно не смогу!»

Оказывается, я все могу. Удивительно, но все можно успевать. Только при одном условии: необходимо любить свое дело. Тогда вставать в 6 утра и идти на стадион — не мука, а радость; вечером вместо ужина 10 км на стадионе — кайф; утренний силовой тренинг в выходной — жизненная необходимость и доза эндорфинов на предстоящий день.

«Для чего люди бегают марафоны? — задают иногда мне вопрос. — Как может нравиться бежать 4 часа по холоду, дождю, снегу или, наоборот, в дикую жару?»

Ребята, вы это серьезно? Бегать ультрамарафоны или вышивать крестиком — какая разница, чем заниматься? Главное, что люди находят в своем увлечении то, в чем нуждаются в конкретный момент. Даже если вечерний прайм-тайм по телевизору делает вас счастливее — супер! Вам повезло. Совершенно без иронии.

Ну, а всем остальным не обойтись без мотивации (видит бог, я всеми силами старалась избежать употребления избитого существительного в этом контексте). Мотивация должна быть внутри. Не нужно сосредотачивать ее в профиле инстаграма и уж ни в коем случае — на самых выдающихся частях тела. Для того чтобы все получилось всерьез и надолго, это должна быть исключительно ваша история. Она должна делать вас богаче, сильнее, свободнее и счастливее.

Как восемь месяцев я готовилась к забегу





Тренировки начались с апреля. Каждое занятие имело свою цель: восстановление (пробежки на низких пульсах), развивающие тренировки (фартлек, интервальные, скоростные тренировки), выносливость (длительные пробежки). Все эти энергозатраты необходимо компенсировать режимом сна и восстановительными процедурами (баня, массаж). Прибавьте к этому силовой тренинг TRX пару раз в неделю — приблизительно так выглядела моя подготовка к марафону.





По мере увеличения числа тренировок в неделю я укреплялась в мысли, что бежать нужно осенью. Флоренция привлекала по многим причинам: во-первых, туда собирались ребята из Tristyle во главе с моим тренером Дмитрием Леонидовичем Толкачевым. Во-вторых, старт в конце ноября давал время для подготовки. В-третьих, температура обещала быть идеальной для бега. Пазл сложился.

24 ноября. Уезжаем во Флоренцию и отдыхаем накануне старта

Вчера Минск провожал нас морозным воздухом и мягким, пробивающимся сквозь туман, светом. Экстренный ремонт автомобиля, потеря паспорта накануне выезда, несколько часов истерических поисков и, как успешное преодоление квеста, обнаружение его под водительским сиденьем, — все это уже не казалось чем-то существенным.

Наш маршрут в этот день был прост: Минск — Вильнюс, Вильнюс — Бергамо. На следующее утро на электричке добрались до Флоренции. Поскольку остальные делегаты нашей белорусской команды должны были приехать накануне марафона, то свободный день мы посвятили культурному обогащению. Отправились на скоростной электричке в Пизу и даже успели заглянуть в портовый Ливорно.





«Поменьше ходить, не быть долго на ногах!», — главное задание на день перед марафоном, предусмотрительно выделенное жирным маркером в плане предсоревновательной недели. Выполняли как могли. Однако сей настойчивый месседж не исключал легкую пробежку вдоль набережной.

Мы бежали, приятно щурясь от янтарных теплых лучей, подставляли им свои истосковавшиеся по солнцу носы и радовались, как же нам повезло с погодой.

Дождавшись всех белорусских делегатов, отправились за стартовыми пакетами в экспоцентр. Купив все необходимое к предстоящему забегу и засвидетельствовав присутствие белорусской дружины, запечатлели на фоне огромного баннера свои счастливые лица с заветными номерами в руках. Все-таки всех нас завтра ждали первые в жизни 42 км и 195 м.





26 ноября. Марафон начался

На часах — 6.30. До 7 утра — завтрак, потом сборы, включающие в себя тейпирование (обожаю за элемент творчества и как минимум солидный внешний вид всех этих разноцветных липучек), крепление номеров на майки.





После легкой пробежки и растяжки двигаемся к месту старта. Во время регистрации я забыла указать личный темп движения, поэтому нас с тренером автоматически определили в последний коридор. Оставляем впереди Андрея, который все сделал правильно, а сами плетемся в хвост очереди. Несколько попыток незаметно вклиниться вперед не имеют успеха: блондинка с ростом 186 см привлекает внимание стюардов и нас любезно провожают дальше. По ходу пути никаких заминок, пробок или досмотров.

08.30 — старт. Погода меняется, словно по взмаху волшебной палочки, в момент старта марафона. Вдоль серых каменных стен стремительным потоком проносится северный ветер, начинает моросить дождь. Через стартовую рамку мы прошли на 10 минут позже лидеров забега. Узкие флорентийские улочки мешали идти на обгон, когда хотелось бежать быстрее, так что плотность бегущих более или менее рассеялась только ближе к 18-му километру.





Около 10 километров маршрута проходили по историческому центру. Большая часть трассы пролегала через современные жилые районы и городские парки. Трасса практически не имела перепадов по высоте: три или четыре незначительных подъема мне показались цветочками по сравнению с рельефом Минского полумарафона. По брусчатке, которой так боялись мои ноги, бежать пришлось в общей сложности всего около 3−4 километров.





Пункты питания были организованы четко, начиная с 5-го километра. Ассортимент стандартный: батончики мюсли, бананы, бутерброды с нутеллой, вода, энергетики, теплый чай. Одним словом, порядок.

Даже точки выдачи пропитанных водой охлаждающих губок был тут как тут. Должна отметить, желающие воспользоваться этой опцией были — несмотря на бодрящий эффект от ледяного, больно бьющего по лицу дождя. Я же, наоборот, жалела, что забыла перчатки: руки не просто замерзли, отекли от холода, но и напрочь потеряли чувствительность. С ужасом смотрела на бегунов в топиках и шортах. А еще видела, как один марафонец безуспешно пытался завязать онемевшими, как мои, руками предательски развязавшиеся шнурки. Мысленно посочувствовала ему, начала опасаться аналогичного сценария.

Иногда бежать приходилось по огромным лужам, которые впору было переплывать. Соответственно, кроссовки были вдвое тяжелее привычного.





Что же касается моего общего состояния, то первое, чего я старалась избежать, — превышения темпа в первые минуты старта. Скорее всего, так и случилось бы, если бы Дмитрий Леонидович периодически не осекал мои попытки продемонстрировать свою удаль. Потом стала опасаться, что легкость в ногах сменит усталость. Но и это миновало. Когда позади осталась рамка полумарафона, я почувствовала уверенность: сил на аналогичную дистанцию обязательно хватит — и «притопила». На 35-м километре готовилась встретить так называемую «стену» — критическую точку марафона, о которой рассказывают бегуны. Но и она осталась где-то позади. Наверное, потому что изначально не входила в список флорентийских достопримечательностей, обязательных к посещению.





На 10-м километре небо начало проясняться, даже робко выглянуло солнышко. Финишная прямая включала в себя несколько виражей по старому городу вокруг необъятного Дуомо. Яркое солнце отражалось в мокрой брусчатке, каменные стены преобразились с солнечными зайчиками и утопали в ярких бликах. В ушах нарастал гул толпы как знак приближающегося финиша, и в один момент я почувствовала, что полюбила жизнь еще больше…



Фото: из личного архива героини

Вся команда Tristyle успешно преодолела свой первый марафон. На финише были смех, возгласы восторга и даже слезы. Конечно, слезы радости от осознания того, что сегодня случилось что-то важное. От осознания того, что ты живешь.





Честно говоря, я опасалась, что вечер после старта проваляюсь в кровати без чувств, пока мои подготовленные железные друзья отлично проведут время на pasta-after-party в атмосферном ресторане. Но уже через два часа после финиша мы осматривали флорентийскую панораму с высоты купола Санта-Мария-дель-Фьоре. Для этого пришлось подняться все теми же ногами на 463 ступеньки по узкой винтовой лестнице, а после и спуститься по ним.





Финиш. А что дальше?

Наверное, так будет не всегда. Кто знает, быть может уже завтра у меня изменятся обстоятельства? Или просто потеряю интерес к бегу. А может, даже увлекусь бобслеем или греблей! Но пока кроссовки сохнут после пробежки по утренней каше из воды и снега, мы увлеченно изучаем мировые мейджеры и мечтаем опробовать новые дороги.

26 ноября — день исполнения мечты, которую я вынашивала по меньшей мере восемь лет. А на ее осуществление понадобились какие-то восемь месяцев… Есть над чем подумать.