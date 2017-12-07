Это теплое слово «забота»! Оно ассоциируется с добром, любовью и великодушием. Мы дарим ее тем, кто нам небезразличен. Стараемся ради их благополучия, облегчаем жизнь в трудные моменты. Ну, а что же насчет заботы о себе? Здесь все не так однозначно.

Во-первых, не все понимают, в чем она заключается. Многие путают заботу о себе с эгоизмом. Рассуждают так: сегодня у меня нет энергии общаться, но отключать телефон — это грубо, другие могут во мне нуждаться. Или так: не хочу идти на скучное мероприятие, но отказывать неудобно: люди обидятся.

Другим забота о себе кажется пустой тратой времени. Спать по 8 часов, гулять на свежем воздухе, медитировать? Слушайте, это даже несерьезно, есть ведь дела поважнее! Серьезные люди посвящают свое время работе/учебе/семье/бездомным котикам (нужное подчеркнуть). Они приносят пользу обществу, а забота о себе не так уж важна.



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Третьи выбирают путь самопожертвования. Они ставят на первое место все что угодно, кроме себя. Думают о себе в ключе «я перебьюсь, обойдусь». Без самопожертвования они кажутся себе недостойными любви и уважения. Окружающие чувствуют эту позицию и нередко пользуются ею в своих целях. А ведь чтобы тебя любили, не обязательно раздаривать себя по частям.

Современный ритм жизни также не способствует заботе о себе. Сегодня принято жить бегом, забыв об отдыхе. В итоге наши «батарейки» разряжаются, а как зарядить — мы не знаем. Или не хотим знать, ведь «есть дела поважнее». Некоторые люди прибегают к помощи алкоголя, но это заблуждение. Алкоголь только усугубляет хроническую усталость. Хочется другой жизни? Скажите себе «стоп» и начинайте учиться заботе о себе.

Что значит заботиться о себе? Это значит ставить на первое место свое физическое и психическое благополучие. Замечать, когда устает тело и перегружается разум, и своевременно восстанавливать силы. Телесная усталость сильно влияет на психическое состояние, и наоборот.

Заботясь о себе, мы чувствуем себя более счастливыми и приспособленными к жизни. Энергии хватает и на полноценную заботу о других: больше не приходится отдавать на это последние силы.



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Начинаем больше любить и ценить себя, обретаем независимость, меньше нуждаемся во внимании и поддержке со стороны. Выходим из зависимых отношений и строим здоровые. И да, окружающие обязательно почувствуют эту новую позицию и будут больше уважать вас.

Научиться заботиться о себе не так сложно. Главное — постоянство. Делать что-то каждый день: иногда по полчаса, иногда по пять минут. Да хоть бы и одна минута, но каждый день. Только так возможно сформировать привычку.

Заранее настройтесь, что время на ваши «заботливые» занятия принадлежит только вам. Пусть другие подождут, дайте им понять, что сейчас вы заняты. В конце концов, вы и так немало поварились в чужих проблемах. Сосредоточьтесь исключительно на занятии и на возникающих в процессе ощущениях. Не погружайтесь в посторонние мысли, отложите все дела и проблемы.

Что конкретно нужно делать? Однозначной версии нет. Каждому человеку нравятся разные занятия, и вам нужно выписать свои. Те, что помогают лично вам отдохнуть душой и телом, почувствовать себя более счастливым. Составьте список пунктов из сорока, воплощайте что-то каждый день.

К слову, на Западе сейчас очень популярны челленджи вроде 21 Day Self-Care Challenge (21 день заботы о себе). Можно поискать идеи там. В Instagram немало аккаунтов заинтересованных людей. Они делятся опытом и размышлениями, читайте и вдохновляйтесь. Найти эти аккаунты можно по тегу #selfcare.

Разберем практики. Начнем с тех, которым нас учили с детства. Это очень обычные и знакомые вещи, однако даже их мы не всегда придерживаемся.

В большинстве семей стараются научить: правильно питаться, любить физическую активность, соблюдать личную гигиену, достаточно спать, вовремя лечиться. Вот с этих вещей и начните.

Следующая важная практика: всегда брать паузу, когда энергия на нуле. Нет сил передвигаться по дому, не соображает голова — пора принимать меры. В этой ситуации поможет пассивный отдых: дневной сон, чтение, просмотр сериала. Нет, вы не просто превращаетесь в презренный «овощ». Пускай на восстановление уйдут сутки, а может и двое, зато потом — как заново родитесь.

Если усталость исключительно умственная, лучший вариант — переключиться на какую-нибудь приятную физическую активность. Например, прогуляться по улице, желательно в тихом и спокойном месте. Или включить любимые треки, петь и танцевать. Можно выйти на спокойную пробежку, только если спорт приносит вам удовольствие. А можно и в кино пойти, на легкую комедию, над которой не придется ломать голову.

Устраивайте себе дни без гаджетов. Совсем. Положите смартфон, ноутбук, планшет и пульт от телевизора в ящик и забудьте про их существование. Звучит немного пугающе, не так ли? Но электронная зависимость лишает нас реальных впечатлений. Многие известные люди: писатели, журналисты, директора корпораций практикуют такие дни. При всей своей занятости они отключают гаджеты и релаксируют в уединенных местах. Жизнь без гаджетов играет совершенно новыми красками, она чудесна. Не лишайте себя шанса испытать это.

И вообще, всякий раз, устав от контактов с людьми, не стесняйтесь отстаивать свое право на одиночество. Это тоже акт заботы о себе. Телефон можно не отключать, просто дайте понять, что вам нужен покой. Ничего такого здесь нет: многие из нас — интроверты. Такие люди нуждаются в одиночестве, большое количество общения лишает их энергии. Если хотите, обзаведитесь любимым местом для пребывания наедине с собой.



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Теперь поговорим о личных границах. За этими границами — неприкосновенное: ваши принципы, морали и нормы. Однажды вы решили для себя, какими правилами руководствоваться в жизни, и теперь стараетесь их придерживаться. Пока ничто не нарушает личные границы, вы ощущаете комфорт, гармонию и удовлетворение.

Если же ситуация вынуждает поступиться личными нормами, ваши границы нарушаются и вы испытываете дискомфорт. Люди обязательно будут пытаться вломиться в ваше личное пространство ради своей выгоды. Ваша задача — не позволять им сделать это. Отстаивать границы — ваше человеческое право. У всех нас разные пределы: что для одного норма, для другого — слишком.

Подумайте, что для вас важно и принципиально в жизни. Запишите эти правила на бумагу. Например: решать рабочие вопросы только в рабочее время, не отвечать на поздние звонки, не делать домашнее задание за детей. Все, что вы считаете правильным.

Границы нужно отстаивать, невзирая на личность нарушителя. Мама, подруга, муж — неважно. У вас есть границы, дайте другим это понять. Говорите им: «я не хочу обсуждать эту тему», «не сейчас, мне нужно отдохнуть», «спасибо за мнение, но я в состоянии разобраться с ситуацией самостоятельно». Оберегая личное пространство, вы заботитесь о себе.

Вместе с умением отстаивать границы приходит умение быть собой. Не тем, кого хотели бы видеть в вас другие, а настоящим собой. Вы будете четко понимать свои возможности и ограничения, и относиться к этому с пониманием и терпением. Научитесь выбирать для себя правильное окружение — людей, которые заряжают желанием жить, а не крадут энергию. Начнете ставить свои потребности в приоритет и исключите самопожертвование.

Еще одна прекрасная форма заботы о себе — жить осознанно. Это значит присутствовать в настоящем моменте, воспринимая его всеми органами чувств. Почему это так важно? Дело в том, что большую часть времени мы «живем» в своей голове. Либо прокручиваем прошлое, либо волнуемся о будущем. В результате настоящее проходит мимо, просто не замечается.

Так вот, выбирайтесь из своей головы и начинайте жить сейчас. Примите прошлое и перестаньте беспокоиться о том, что может и не произойти.



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Скажите «нет» рассеянной, автоматической жизни. Автопилот во многом упрощает жизнь, но лишает выбора. На автомате не только чистят зубы, но и реагируют на ситуации. Например, многие автоматические мысли негативны. Они содержат самокритику, отчаяние, неудовлетворенность. «У меня никогда не получится», «мной все пользуются», «я все время болею», «у меня плохая память».

Такие мысли сидят в подсознании и программируют нас на соответствующее поведение. А мы искренне недоумеваем, что с нами не так: хотели одного (сознательно), а получили противоположное (как скомандовало подсознание). Искали любви и ласки, а нашли жесткого и циничного партнера. Но это можно изменить. Попробуйте поработать со своими негативными убеждениями.

Сначала выявите их и запишите, затем перефразируйте в позитивном ключе. Например, вы думаете: «строить гармоничные отношения — невыносимо трудно, невозможно, у меня никогда не получится». Можно заменить на: «гармоничные отношения — это замечательно, это возможно, у меня все получится, стоит лишь открыться». Работая таким образом, вы постепенно укореняете в подсознании новые, позитивные убеждения, что обязательно изменит жизнь к лучшему.

Следующая эффективная и популярная форма заботы о себе — медитация. Это такая практика, которая учит наблюдать за происходящим внутри нас. Она не предполагает самовнушения или входа в транс. Лишь помогает замечать свои реакции и ощущения. Как результат, вы начнете лучше понимать себя, относиться проще ко многим вещам. Существует море литературы, обучающей искусству медитирования. Выбирайте любую: важно не содержание программы, а результат.

Что еще можно порекомендовать в качестве заботливых практик? Чаще заниматься тем, что приносит удовольствие. Быть открытыми новому опыту. Вести дневник достижений и хвалить себя за все успехи, даже самые незначительные. В конце каждого дня говорить спасибо за 10 вещей, которые с вами сегодня произошли.

Как можно заметить, забота о себе — это не эгоизм. Это саморазвитие, это движение к счастью и гармонии. Работа над собой — это всегда непросто, она требует времени и усилий. Но результат стоит того: многие вещи, делающие нас хронически несчастными, зависят исключительно от нас самих.

Что почитать по теме? Популярные книги:

«Будь счастлив!» (Л. Кратчли); «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни» (М. Кондо); «Как обрести гармонию в нашем безумном мире» (Д. Пенманн, М. Уильямс); «Первая психологическая помощь» (Г. Винч); «Дары несовершенства. Как полюбить себя таким, какой ты есть» (Б. Баун); «Когда я стала любить себя достаточно» (К. МакМиллен); «Проект счастье. Мечты. План. Новая жизнь» (Г. Рубин)

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