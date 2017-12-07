В конкурсе «Моя кухня» — 2 приняло участие 37 кухонь. Так как оценить разом все рассказы было бы сложно, мы разделили всех участников на две группы. Голосование в первом и втором полуфиналах выявило шесть лучших кандидатур, из числа которых наши читатели выбрали лучшие. Призы уже вручены и сегодня мы завершаем проект рассказом о его победителях.

Второе место и планшет Lenovo Tab 3 Business X70L 32Gb от партнера конкурса «Окнаград» достался Ольге из Минска. В своей истории участница рассказала о том, как за 13 тысяч рублей сделать «кухню-гостиную», в которой можно не только заниматься готовкой и ужинать семьей, но и гостей принимать. Забирать приз к нам пришел сын героини Илья, который и рассказал, как семья приняла решение об участии в конкурсе.

— Мы очень долго делали нашу кухню, примерно год, — вспомнил парень. — Мама тщательно выбирала каждый элемент, очень долго присматривалась к покупкам. Много вещей пришлось везти из-за границы. Поэтому, когда она увидела на портале объявление о конкурсе, сразу решила, что будет участвовать. Писала историю тоже долго, процесс занял целые выходные. Что будем делать с планшетом, пока не решили: либо мама заберет себе, либо отдадим бабушке. Сам учусь в Военной академии на специальности «информационная безопасность», поэтому разобраться, если что, помогу.





Что интересно, абсолютной победительницей конкурса стала участница, чья история была опубликована самой первой. В своем рассказе Ольга из Бреста призналась, что на перемены в жизни ее вдохновили истории из первого «сезона» конкурса. Итогом стали размен старой квартиры на апартаменты в новостройке и ремонт кухни в новом жилище. Хозяева также возложили на кухню функции гостиной, а одну из освободившихся комнат отдали под детскую. Итоговая смета составила чуть более 10 тысяч рублей, а результату можно только позавидовать. Поэтому сертификат на сумму 900 BYN на покупку мебели в салоне «Позитив-мебель» отправляется в Брест.





— Вместе с мужем Михаилом читаем портал TUT.BY уже несколько лет, с интересом следили за первым сезоном конкурса «Моя кухня», — написала нам Ольга, узнав о своей победе. — Поэтому когда увидели новость о старте второго сезона, сомнений об участии не возникло. Рассказ писали глубокой ночью в первый же день после старта конкурса. С нетерпением ждали публикации историй, и наш первый номер участников оказался счастливым. Хотим выразить огромную благодарность всем читателям портала за поддержку, мнения и комментарии к нашей истории. Также отдельное спасибо всем участникам за достойную конкуренцию и новую порцию идей для наших будущих проектов. К слову, выигранный приз планируем использовать для воплощения новой мечты — кухни на даче. Желаем всем удачи, творческого вдохновения и побольше смелости для реализации ваших самых безумных идей!

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Еще раз поздравляем победителей, благодарим всех за участие и желаем креативных идей и легкой их реализации!

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