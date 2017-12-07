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Тезки из Минска и Бреста. Рассказываем о победителях проекта "Моя кухня - 2"
В конкурсе
Второе место и планшет Lenovo Tab 3 Business X70L 32Gb от партнера конкурса «Окнаград» достался Ольге из Минска. В своей истории участница
— Мы очень долго делали нашу кухню, примерно год, — вспомнил парень. — Мама тщательно выбирала каждый элемент, очень долго присматривалась к покупкам. Много вещей пришлось везти из-за границы. Поэтому, когда она увидела на портале объявление о конкурсе, сразу решила, что будет участвовать. Писала историю тоже долго, процесс занял целые выходные. Что будем делать с планшетом, пока не решили: либо мама заберет себе, либо отдадим бабушке. Сам учусь в Военной академии на специальности «информационная безопасность», поэтому разобраться, если что, помогу.
Что интересно, абсолютной победительницей конкурса стала участница, чья история
— Вместе с мужем Михаилом читаем портал TUT.BY уже несколько лет, с интересом следили за первым сезоном конкурса «Моя кухня», — написала нам Ольга, узнав о своей победе. — Поэтому когда увидели новость о старте второго сезона, сомнений об участии не возникло. Рассказ писали глубокой ночью в первый же день после старта конкурса. С нетерпением ждали публикации историй, и наш первый номер участников оказался счастливым. Хотим выразить огромную благодарность всем читателям портала за поддержку, мнения и комментарии к нашей истории. Также отдельное спасибо всем участникам за достойную конкуренцию и новую порцию идей для наших будущих проектов. К слову, выигранный приз планируем использовать для воплощения новой мечты — кухни на даче. Желаем всем удачи, творческого вдохновения и побольше смелости для реализации ваших самых безумных идей!
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Еще раз поздравляем победителей, благодарим всех за участие и желаем креативных идей и легкой их реализации!
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Подводим итоги проекта, в котором наши читатели рассказывали о своих кухнях. *Партнерский материал
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