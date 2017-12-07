Безработные из Бреста в 2018 году должны отработать 12 дней, а Малориты - аж 28

Ряд исполкомов Брестской области установил минимальное количество рабочих дней для участия безработных в оплачиваемых общественных работах на 2018 год. Соответствующие решения опубликовали на Национальном правовом портале.



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Брестский горисполком определил на «отработки» 12 дней в году: по одному на каждый месяц. Такое же решение принял Пинский райисполком.

В Пружанах безработные будут участвовать в оплачиваемых общественных работах на несколько дней больше: по одному в марте, июне, июле, августе и ноябре и по два в апреле, мае, сентябре и октябре.

Барановичский горисполком решил, что нужно отрабатывать 18 рабочих дней. Безработным выделили по одному дню в январе, феврале, марте, октябре, ноябре, декабре и по два в апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре.

В Малорите безработные будут участвовать в оплачиваемых работах 28 дней: один — в декабре, по два в январе, феврале, марте, апреле, октябре, ноябре, а в остальные месяцы — по три.

Участие в оплачиваемых общественных работах не является обязательным для: родителей в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающих детей-инвалидов;

молодежи до 18 лет;

инвалидов;

эвакуированных и отселенных из зон эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения, а также самостоятельно выехавших из этих зон после катастрофы на Чернобыльской АЭС;

лиц предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях);

граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, сокращением численности или штата работников и зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите в течение 12 месяцев со дня увольнения, в течение первых трех месяцев со дня данной регистрации;

беременных женщин;

безработных, трудоустроенных на временные работы с уведомлением органов по труду, занятости и социальной защите.