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Безработные из Бреста в 2018 году должны отработать 12 дней, а Малориты - аж 28
Ряд исполкомов Брестской области установил минимальное количество рабочих дней для участия безработных в оплачиваемых общественных работах на 2018 год. Соответствующие решения опубликовали на Национальном правовом портале.
Брестский горисполком определил на «отработки» 12 дней в году: по одному на каждый месяц. Такое же решение принял Пинский райисполком.
В Пружанах безработные будут участвовать в оплачиваемых общественных работах на несколько дней больше: по одному в марте, июне, июле, августе и ноябре и по два в апреле, мае, сентябре и октябре.
Барановичский горисполком решил, что нужно отрабатывать 18 рабочих дней. Безработным выделили по одному дню в январе, феврале, марте, октябре, ноябре, декабре и по два в апреле, мае, июне, июле, августе, сентябре.
В Малорите безработные будут участвовать в оплачиваемых работах 28 дней: один — в декабре, по два в январе, феврале, марте, апреле, октябре, ноябре, а в остальные месяцы — по три.
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Ряд исполкомов Брестской области установил минимальное количество рабочих дней для участия безработных в оплачиваемых общественных работах на 2018 год.
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