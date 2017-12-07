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Для тех, кто верит в сказки: 7 принцев, чье сердце свободно

08.12.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
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Принца Гарри считали одним из самых завидных холостяков мира, с тех пор как его брат Уильям сочетался узами брака с Кейт Миддлтон в 2011 году. На прошлой неделе Гарри объявил о помолвке с актрисой сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл, чем разбил много женских сердец.

Не стоит расстраиваться, ведь на планете осталось достаточно принцев, которые не уступают британскому красавцу.

Хамдан бин Мохаммед аль-Мактум, наследный принц Дубая, 35 лет

 

Публикация от Fazza (@faz3) Июн 17 2017 в 10:14 PDT

У принца Дубая Хамдана бин Мохаммеда аль-Мактума 5,9 миллиона подписчиков в инстаграме, он пользуется большой любовью прессы и своего народа. Хамдан стал наследным принцем в 2008 году, когда его старший брат отказался от престола.

 

Публикация от Fazza (@faz3)

Принц пишет стихи, любит конный спорт, скайдайвинг, соколиную охоту и фотографию. Окончил Лондонскую школу экономики. Известный филантроп, поддерживает несколько фондов и сдает донорскую кровь.

Хуссейн бин аль-Абдалла, кронпринц Иордании, 23 года

Хуссейн бин аль-Абдалла — сын короля Абдулы II и королевы Рании (известна еще и как муза Джорджио Армани), первый претендент на престол королевства Иордании.

Принц Хуссейн хорошо образован, он выпускник престижного Джорджтаунского университета в Вашингтоне, и, как и принц Уильям и Гарри, окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте в августе 2017 года. Старший лейтенант вооруженных сил Иордании, поэтому его инстаграм заполнен фотографиями с военных учений. Любит гонять по пустыне на мотоцикле, а по вечерам играет на гитаре, чтобы «немного разгрузить мозг». На его инстаграм подписано более 1,2 миллиона человек.

 

Константин-Алексиос, принц Греции и Дании, 19 лет

Его королевское высочество Константин-Алексиос — старший сын греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь, крестник принца Уильяма. Монархия в Греции была упразднена еще в 1973 году, но титул и обширные связи с другими королевскими домами Европы за семьей сохранились. У принца есть старшая сестра Мария-Олимпия, которой приписывали роман с принцем Гарри, и три младших брата. Принцу всего 19 лет, и он студент первого курса знаменитого Джорджтаунского университета.

Абдул Матин, принц Брунея, 26 лет

 

Публикация от Mateen (@tmski) Сен 17 2016 в 12:04 PDT

Именно брунейского принца признали самым завидным женихом в 2016 году, после того как принц Гарри начал встречаться с Меган Маркл. Принц Матин — четвертый сын правителя Брунея Хассанала Болкиаха, чье состояние оценивается в 20 миллиардов долларов.

В 2011 году принц окончил Королевскую военную академию Сандхерст, ту же, что и принцы Уильям, Гарри и Хуссейн бин аль-Абдалла, в звании второго лейтенанта. После получил степень магистра в области международных исследований и дипломатии в Лондоне.

Принц любит диких животных — в его инстаграме много фотографий с тиграми, леопардами. Увлекается игрой в поло, занимается боксом, дайвингом и катается на лыжах.

 

Публикация от Mateen (@tmski) Авг 29 2016 в 11:09 PDT

Князь Альберт Турн-и-Таксис, Германия, 34 года


Один из богатейших людей Германии, человек, который регулярно попадает в списки Forbes начиная с 8 лет — после смерти отца он унаследовал пивные заводы, мельницы и земли с лесными угодьями площадью более 30 000 гектаров. На 2014 год его состояние оценивалось в 3,8 миллиарда долларов. Альберт окончил Эдинбургский университет, где изучал экономику и теологию. Любит гоночные машины и пиво. Живет во дворце вместе с мамой и сестрами.

Принц Иоахим, Бельгия, 25 лет

Принц Иоахим — 9-й по счету претендент на бельгийский престол. Парень окончил Малвернский колледж в Великобритании, учился в Морской школе в Брюгге и с тех пор числится офицером на бельгийском флоте. Продолжает получать образование — изучает международную экономику и финансы в Университете Боккони в Милане. Иоахим уступал по популярности старшему брату Амадео, но стал заметно чаще упоминаться в прессе, после того как тот сыграл свадьбу.

Себастьян Люксембургский, 25 лет


Фото: euromag.ru

Себастьен Анри Мария Гийом пятый в очереди на престол Люксембурга. В 2011 году окончил Международную школу в Люксембурге, сейчас получает степень бакалавра по маркетингу и коммуникациям в Францисканском университете Стьюбенвилля в
США. Свободно говорит на люксембургским, английском, немецком и французском языках, неплохо понимает испанский. Занимается регби, плаванием, альпинизмом и катается на лыжах.

 
 
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Принц Гарри вне игры! А какие принцы еще свободны?!

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