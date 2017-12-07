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Для тех, кто верит в сказки: 7 принцев, чье сердце свободно
Принца Гарри считали одним из самых завидных холостяков мира, с тех пор как его брат Уильям сочетался узами брака с Кейт Миддлтон в 2011 году. На прошлой неделе Гарри объявил о помолвке с актрисой сериала «Форс-мажоры» Меган Маркл, чем разбил много женских сердец.
Не стоит расстраиваться, ведь на планете осталось достаточно принцев, которые не уступают британскому красавцу.
Хамдан бин Мохаммед аль-Мактум, наследный принц Дубая, 35 лет
У принца Дубая Хамдана бин Мохаммеда аль-Мактума 5,9 миллиона подписчиков в инстаграме, он пользуется большой любовью прессы и своего народа. Хамдан
Принц пишет стихи, любит конный спорт, скайдайвинг, соколиную охоту и фотографию. Окончил Лондонскую школу экономики. Известный филантроп, поддерживает несколько фондов и сдает донорскую кровь.
Хуссейн бин аль-Абдалла, кронпринц Иордании, 23 года
Хуссейн бин аль-Абдалла — сын короля Абдулы II и королевы Рании (известна еще и как муза
Принц Хуссейн хорошо образован, он выпускник престижного Джорджтаунского университета в Вашингтоне, и, как и принц Уильям и Гарри,
Константин-Алексиос, принц Греции и Дании, 19 лет
Его королевское высочество Константин-Алексиос — старший сын греческого принца Павла и кронпринцессы Греции Марии-Шанталь, крестник принца Уильяма. Монархия в Греции была упразднена еще в 1973 году, но титул и обширные связи с другими королевскими домами Европы за семьей сохранились. У принца
Абдул Матин, принц Брунея, 26 лет
Именно брунейского принца
В 2011 году
Принц любит диких животных — в его инстаграме много фотографий с тиграми, леопардами. Увлекается игрой в поло, занимается боксом, дайвингом и катается на лыжах.
Князь Альберт Турн-и-Таксис, Германия, 34 года
Один из богатейших людей Германии, человек, который регулярно попадает в списки Forbes начиная с 8 лет — после смерти отца он унаследовал пивные заводы, мельницы и земли с лесными угодьями площадью более 30 000 гектаров. На 2014 год его состояние
Принц Иоахим, Бельгия, 25 лет
Принц Иоахим — 9-й по счету претендент на бельгийский престол. Парень окончил Малвернский колледж в Великобритании, учился в Морской школе в Брюгге и с тех пор числится офицером на бельгийском флоте. Продолжает
Себастьян Люксембургский, 25 лет
Себастьен Анри Мария Гийом пятый в очереди на престол Люксембурга. В 2011 году окончил Международную школу в Люксембурге,
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Принц Гарри вне игры! А какие принцы еще свободны?!
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