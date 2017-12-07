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Брутер: причитаниями по БелАЭС Литва пытается привлечь внимание Запада

08.12.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Литва констатировала бесплодность своих попыток остановить строительство БелАЭС. О таком признании местной элиты сообщила литовская деловая газета Verslo zinios. Лидер Социал-демократической партии Литвы Гинтаутас Палуцкас отметил, что Литве следовало бы включиться в проекты, обеспечивающие безопасность АЭС, в то время как лидер правых Габриэлюс Ландсбергис призвал население быть готовым к происшествиям и закупать йодосодержащие препараты.

Брутер: причитаниями по БелАЭС Литва пытается привлечь внимание Запада
© Sputnik / Виктор Толочко
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Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе на радио Sputnik высказал свое мнение, насколько оправдано нагнетание истерии среди местного населения, и какова итоговая цель подобных заявлений.

"В Литве тоже была станция, и все было совершенно нормально. Таких станций достаточно много, и в Украине несколько ядерных станций территориально находятся достаточно близко от Литвы, поэтому все вопросы такого рода уже давно и безусловно разрешены", — сказал Брутер.

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Безусловно, на атомных станциях бывают аварии, но говорить о том, что новая станция является источником повышенного риска — это серьезное преувеличение, отметил эксперт. В целом, на территории России и Беларуси никогда не было ни одной крупной аварии на АЭС.

"Что касается излишнего причитания части литовской элиты, то она просто пытается привлечь Запад к поддержке себя любимой", — резюмировал Брутер.

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Комментарий эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Политический эксперт Владимир Брутер прокомментировал Sputnik очередные громкие заявления литовских политиков по поводу строительства БелАЭС в Островце.

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