150 000 просмотров. Как TUT.BY делает партнерские репортажи с производства

«У нас ничего хорошего не производят…», «собирают в подвалах, я знаю…», «…за нормами никто не следит», «все из Китая, тут только наклейку лепят…» — это далеко не все, что зачастую приходится слышать белорусским производителям в свой адрес. В большинстве случаев все эти предположения оказываются чушью. Но как с ней бороться? Один из самых действенных способов — быть открытым. С такими брендами отдел коммерческих спецпроектов TUT.BY создает репортажи с производства. Продолжаем наш цикл «Нативная реклама на TUT.BY» и рассказываем, какими могут быть такие материалы и как их правильно подготовить.

Весь мусор остается на свалках (на самом деле нет)

Движение «Цель99» пропагандирует раздельный сбор отходов и их дальнейшую переработку. Вместе с ними мы создаем проект « Вторая жизнь ». В самом его начале мы «отработали» одну из главных проблем, с которой сталкивается «Цель99».

— Многие люди уверены, что даже если они отсортируют мусор — он навеки останется на свалке, — рассказывает главный специалист по информационной работе «Оператора вторичных материальных ресурсов» (именно они придумали «Цель99» — прим. TUT.BY) Нина Кульбеда. — На самом деле все совсем не так. Например, пластиковые отходы отлично перерабатываются, но люди об этом просто не знают. С помощью TUT.BY мы наглядно показали, что это не так.

Вместе с партнером редакция коммерческих спецпроектов решила, что можно очень долго говорить о проблеме (грубо говоря, давать теорию), а можно один раз все наглядно показать. Для этого мы съездили на два предприятия: «РеПлас-М» в Могилеве и Борисовский завод пластмассовых изделий.

В Могилеве мы показали, что правильно отсортированный пластик не будет годами разлагаться на свалке, а будет переработан.





Из таких тюков после обработки получаются пластиковые гранулы, из которых можно сделать много полезных вещей.





Например, в Борисове из них делают ведра и канализационные люки, которые идут на экспорт.







Забавно, что из переработанного пластика делают и… контейнеры для сбора пластика!





— После этого материала из цикла «Вторая жизнь» мы получили много отличных отзывов, — говорит Нина Кульбеда. — В нем увлекательно описан, казалось бы, скучный процесс переработки пластиковых бутылок. Материал до сих пор, уже спустя год, для нас отлично работает: когда нам пишут (а это происходит довольно часть) с вопросами о том, правда ли у нас перерабатывают пластик — мы даем ссылку на этот текст. Мы довольны результатом, поэтому продлили наш совместный с TUT.BY проект.

Овцы без ГМО

Сеть гипермаркетов «Green» серьезно продвигает экологически чистые фермерские продукты. У них есть даже специальный бренд — «Местное известное». Некоторые покупатели скептически относятся к утверждению, что такие продукты чем-то отличаются от массового производства. Мы решили показать, что это не так и запустили проект «Дары фермерства», в котором рассказываем о хозяйствах, которые производят «чистую» продукцию.

Так, мы съездили в деревню Мостище, где Николай Аванесов вместе с друзьями выращивает органических овец.





На ферме для животных более 50 гектаров, на которых они проводят практически целый день — в этом время за овцами наблюдает лишь пастух и пес.





По словам фермера, животные ищут пищу себе сами: поля были предварительно засеяны непротравленными семенами ржи, ячменя и тимофеевки, но что именно есть - выбор каждого животного. Что касается прививок, то здесь делают только обязательные: например, от пастериллеза и бруцеллеза.

— Нам было важно показать, что за нашим брендом «Местное известное» стоят действительно экологичные производства, — рассказывает начальник отдела маркетинга и рекламы сети гипермаркетов GREEN Денис Анисимов. — Самый простой и эффективный способ — быть честным с собой и своими покупателями и показать изнанку бизнеса. Одно дело сказать, что овцы на свободном выпасе — кто-то может не поверить. Совсем другое — показать поля, животных, пастуха. Вместе нам это отлично удалось. В нашем проекте вышло уже 4 материала , которые собрали более 150 000 просмотров. Мы считаем это отличным результатом.

Белорусский лофт

Белорусский производитель мебели «Millwood» (Милвуд) создает интересные предметы интерьера в стиле лофт.





Мы отправились на производство, чтобы показать, что все это собирается не на коленке, а на профессиональном оборудовании, внимание уделяется каждому этапу.

Нам показали, как мебель проектируется и готовится к сборке.





Само собой, мы детально рассказали об всех этапах производства.







«Millwood» действительно производит вещи, которые радуют глаз.

— Мы производим современную мебель в стиле лофт, — рассказывает Александра Ларионова. — Нам было очень важно показать читателям, что качественную и стильную мебель производят в Беларуси. На встрече с командой коммерческих спецпроектов TUT.BY мы обсудили цели, которые стояли перед нами. В результате мы решили создать 4 партнерских материала. Первым был репортаж с производства. В партнерском блоке мы сделали читателям интересное предложение . Результат мы почувствовали сразу же - за первую неделю после публикации мы получили более 4000 целевых переходов!

Что нужно сделать, чтобы все получилось?

Такие материалы (и результаты) никогда не станут возможными, если площадка и бренд не будут открыты друг к другу. Есть несколько простых правил, которые помогут таким материалам «взлететь».

1. Будьте готовы показать все

Если вы вместе с площадкой делаете репортаж, то будьте готовы к тому, что журналист и фотограф захотят увидеть (и снять) абсолютно любую часть вашего производства. То, что вам может показаться скучным и рутинным, может быть интересно увидеть читателю.

2. Подготовьте своих сотрудников

Мы не о том, что они должны отчеканить заученные фразы. Они должны быть расслаблены и не бояться разговаривать с журналистом и фотографироваться. Открытые люди - залог «живого» текста.

3. Найдите «проводника»

У журналиста и фотографа должен быть сопровождающий, который сможет ответить на большинство возникающих по ходу дела вопросов и проведет по всем этапам производства. Если передавать авторов из рук в руки разным специалистам с большой долей вероятности на выходе получится «каша».

4. Будьте аккуратны в правках

Когда материал будет подготовлен, вам обязательно отдадут его на согласование. На этом этапе не стоит пытаться сделать из материала статью в профильное издание с кучей узкоспециализированных терминов, которые будут понятны вашим коллегам, но никак не потенциальным клиентам. Доверьтесь площадке - она знает, каким языком говорить со своей аудиторией.

5. Сделайте аудитории интересное предложение

Классный текст — это еще не гарантия того, что ваши телефоны раскалятся, а сайт с трудом будет справляться с нагрузкой. После того, как вы показали аудитории свое производство — сделайте читателям интересное предложение. Скидка, рассрочка, спецусловия — заинтересуйте их, тогда вероятность успеха будет куда выше.

Как сделать проект вместе с нами?

Напишите или позвоните нам. Вместе мы обязательно придумаем что-нибудь интересное!