7 декабря матчами 6-го тура завершился групповой этап Лиги Европы, по итогам которого определились все участники плей-офф.

В числе пробившихся в весеннюю стадию киевское «Динамо» под руководством бывшего тренера сборной Беларуси Александра Хацкевича и «Астана» с белорусскими легионерами Иваном Маевским и Игорем Шитовым.

В 1/16 финала Лиги Европы вышли по две лучшие команды каждой группы. К этим 24 командам присоединятся еще 8 клубов, занявших третьи места в своих квартетах в групповой стадии Лиги чемпионов.

Группа «А»

«Славия» (Чехия) — «Астана» (Казахстан) — 0:1.

«Вильярреал» (Испания) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 0:1.

Итоговое положение:

1. «Вильярреал» — 11 очков (разница мячей 10−6)

2. «Астана» — 10 (10−7)

3. «Славия» — 8 (6−6)

4. «Маккаби» — 4 (1−8).

Группа «В»

«Динамо» К (Украина) — «Партизан» (Сербия) — 4:1.

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Скендербеу» (Албания) — 2:1.

Итоговое положение:

1. «Динамо» К — 13 (15−9)

2. «Партизан» — 8 (8−9)

3. «Янг Бойз» — 6 (7−8)

4. «Скендербеу» — 5 (6−10).

Группа «С»

«Хоффенхайм» (Германия) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1.

«Стамбул» (Турция) — «Брага» (Португалия) — 2:1.

Итоговое положение:

1. «Брага» — 10 (9−8)

2. «Лудогорец» — 9 (7−5)

3. «Стамбул» — 8 (7−8)

4. «Хоффенхайм» — 5 (8−10).

Группа «D»

«Аустрия» (Австрия) — АЕК (Греция) — 0:0.

«Риека» (Хорватия) — «Милан» (Италия) — 2:0.

Итоговое положение:

1. «Милан» — 11 (13−6)

2. АЕК — 8 (6−5)

3. «Риека» — 7 (11−12)

4. «Аустрия» — 5 (9−16).

Группа «Е»

«Аталанта» (Италия) — «Лион» (Франция) — 1:0.

«Аполлон» (Кипр) — «Эвертон» (Англия) — 0:3.

Итоговое положение:

1. «Аталанта» — 14 (14−4)

2. «Лион» — 11 (11−4)

3. «Эвертон» — 4 (7−15)

4. «Аполлон» — 3 (5−14).

Группа «F»

«Копенгаген» (Дания) — «Шериф» (Молдова) — 2:0.

«Злин» (Чехия) — «Локомотив» (Россия) — 0:2.

Итоговое положение:

1. «Локомотив» — 11 (9−4)

2. «Копенгаген» — 9 (7−3)

3. «Шериф» — 9 (4−4)

4. «Злин» — 2 (1−10).

Группа «G»

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Виктория» (Пльзень, Чехия) — 0:2.

«Стяуа» (Румыния) — «Лугано» (Швейцария) — 1:2.

Итоговое положение:

1. «Виктория» — 12 (13−8)

2. «Стяуа» — 10 (9−7)

3. «Лугано» — 9 (9−11)

4. «Хапоэль» — 4 (5−10).

Группа «H»

«Арсенал» (Англия) — БАТЭ (Беларусь) — 6:0 .

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Кельн» — 1:0.

Итоговое положение:

1. «Арсенал» — 13 (14−4)

2. «Црвена Звезда» — 9 (3−2)

3. «Кельн» — 6 (7−8)

4. БАТЭ — 5 (6−16).

Группа «I»

«Марсель» (Франция) — «Зальцбург» (Австрия) — 0:0.

«Витория» (Португалия) — «Коньяспор» (Турция) — 1:1.

Итоговое положение:

1. «Зальцбург» — 12 (7−1)

2. «Марсель» — 8 (4−4)

3. «Коньяспор» — 6 (4−6)

4. «Витория» — 5 (5−9).

Группа «J»

«Заря» (Украина) — «Атлетик» (Испания) — 0:2.

«Герта» (Германия) — «Эстерсунд» (Швеция) — 1:1.

Итоговое положение:

1. «Атлетик» — 11 (8−5)

2. «Эстерсунд» — 11 (8−4)

3. «Заря» — 6 (3−9)

4. «Герта» — 5 (6−7).

Группа «К»

«Зюльте Варегем» (Бельгия) — «Лацио» (Италия) — 3:2.

«Витесс» (Голландия) — «Ницца» (Франция) — 1:0.

Итоговое положение:

1. «Лацио» — 13 (12−7)

2. «Ницца» — 9 (12−7)

3. «Зюльте Варегем» — 7 (8−13)

4. «Витесс» — 5 (5−10).

Группа «L»

«Вардар» (Македония) — «Русенборг» (Норвегия) — 1:1.

«Реал Сосьедад» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 1:3.

Итоговое положение:

1. «Зенит» — 16 (17−5)

2. «Реал Сосьедад» — 12 (16−6)

3. «Русенборг» — 5 (6−11)

4. «Вардар» — 1 (3−20).