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3000 рублей за смартфон: в Беларуси стартовали продажи iPhone X
Сегодня, 8 декабря, в Беларуси начались официальные продажи iPhone X — самого продвинутого и дорогого смартфона Apple. Несмотря на то, что наша страна вошла в тройку государств,
Где купить и сколько стоит?
Официальные продажи
В Беларуси доступны iPhone X во всех цветовых исполнениях — серебристом и «сером космосе».
Стоимость iPhone X с 64 ГБ — 2999 рублей. Устройство с объемом памяти в 256 ГБ обойдется в 3449 рублей. Напомним, средняя зарплата в Беларуси в октябре составила 841 рубль.
Впрочем, продавцы
Чем iPhone X выделяется среди других смартфонов Apple?
В этом году Apple выпустила сразу три смартфона —
В отличие от них iPhone X получил радикально новый, безрамочный дизайн. Кроме того, впервые среди смартфонов Apple здесь используется яркий и высококонтрастный Super AMOLED-дисплей. А одной из главных «фишек» стала продвинутая система распознавания лица FaceID, пришедшая на смену сканеру отпечатков пальцев.
Отсюда и более высокая цена устройства по сравнению с iPhone 8 и iPhone 8 Plus.
Что касается технических характеристик, то у iPhone X — 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2436×1125 пикселей, самый мощный на данный момент мобильный процессор Apple A11 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти, сдвоенный основной фотомодуль (12 + 12 Мп), а также фронтальная 7 Мп камера.
Наш обзор iPhone X
Высокая цена не останавливает белорусов
Несмотря на дороговизну, белорусы хотят купить iPhone X охотнее, чем предыдущие модели.
Как рассказали нам в i-Store, уже за первую неделю количество предзаказов на iPhone X было в 3 раза больше, чем на iPhone 8.
Похожая ситуация наблюдалась и на velcom. «На iPhone Х значительно больше предзаказов, чем на iPhone 8», — отметили в пресс-службе.
В МТС сравнили ситуацию с прошлогодней: «Предзаказ на iPhone X оформили в два раза больше человек, чем на iPhone 7. При этом модели с 64 ГБ и 256 ГБ памяти пользуются одинаковой популярностью».
Смотрите, сколько стоят последние смартфоны Apple в наших интернет-магазинах:
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