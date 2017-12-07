3000 рублей за смартфон: в Беларуси стартовали продажи iPhone X

Сегодня, 8 декабря, в Беларуси начались официальные продажи iPhone X — самого продвинутого и дорогого смартфона Apple. Несмотря на то, что наша страна вошла в тройку государств, где Phone X стоит дороже всего , это не останавливает белорусов от приобретения новейших устройств американской компании.





Где купить и сколько стоит?

Официальные продажи iPhone X стартовали 8 декабря по всей Беларуси — у авторизованных реселлеров, в том числе i-Store и CafeConnect, в офисах сотовых операторов velcom и МТС, а также в крупных торговых сетях, например, «Связном» и «5 элементе».

В Беларуси доступны iPhone X во всех цветовых исполнениях — серебристом и «сером космосе».

Стоимость iPhone X с 64 ГБ — 2999 рублей. Устройство с объемом памяти в 256 ГБ обойдется в 3449 рублей. Напомним, средняя зарплата в Беларуси в октябре составила 841 рубль.

Впрочем, продавцы стараются как-то компенсировать такую цену . К примеру, в i-Store предлагают забрать старый смартфон Apple по программе trade-in, а сотовые операторы продают гаджеты в рассрочку до двух лет и дают в нагрузку гигабайты трафика.





Чем iPhone X выделяется среди других смартфонов Apple?

В этом году Apple выпустила сразу три смартфона — iPhone 8 , iPhone 8 Plus и iPhone X . Первые два поступили в продажу еще в конце сентября и являются, по сути, слегка улучшенными версиями прошлогодних гаджетов — как по внешнему виду, так и по характеристикам.

В отличие от них iPhone X получил радикально новый, безрамочный дизайн. Кроме того, впервые среди смартфонов Apple здесь используется яркий и высококонтрастный Super AMOLED-дисплей. А одной из главных «фишек» стала продвинутая система распознавания лица FaceID, пришедшая на смену сканеру отпечатков пальцев.

Отсюда и более высокая цена устройства по сравнению с iPhone 8 и iPhone 8 Plus.





Что касается технических характеристик, то у iPhone X — 5,8-дюймовый дисплей с разрешением 2436×1125 пикселей, самый мощный на данный момент мобильный процессор Apple A11 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти, сдвоенный основной фотомодуль (12 + 12 Мп), а также фронтальная 7 Мп камера.

Наш обзор iPhone X читайте тут .

Высокая цена не останавливает белорусов

Несмотря на дороговизну, белорусы хотят купить iPhone X охотнее, чем предыдущие модели.

Как рассказали нам в i-Store, уже за первую неделю количество предзаказов на iPhone X было в 3 раза больше, чем на iPhone 8.

Похожая ситуация наблюдалась и на velcom. «На iPhone Х значительно больше предзаказов, чем на iPhone 8», — отметили в пресс-службе.

В МТС сравнили ситуацию с прошлогодней: «Предзаказ на iPhone X оформили в два раза больше человек, чем на iPhone 7. При этом модели с 64 ГБ и 256 ГБ памяти пользуются одинаковой популярностью».

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