Безвизовый режим между Украиной и Евросоюзом оказался под угрозой

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Украина едва не лишилась безвизового режима с Евросоюзом из-за законопроекта, урезающего права антикоррупционных структур страны.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету «Европейская правда».

Спорный законопроект "О внесении изменений в законы относительно обеспечения парламентского контроля" должен был рассматриваться Верховной Радой в четверг, 7 декабря. Он позволяет депутатам на основании только лишь выражения недоверия большинством голосов уволить главу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), антикоррупционной прокуратуры, Государственного бюро расследований или любого члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Отмечается, что обсуждение документа с представителями Евросоюза длилось до утра 7 декабря. Западные политики пригрозили Украине приостановкой безвизового режима и заморозкой программ поддержки. В частности, Международный валютный фонд (МВФ) напомнил, что страна не получит его средств, если не прекратит нападки на НАБУ и не создаст антикоррупционный суд.

3 ноября представитель МВФ на Украине заявила, что организация предоставит Киеву очередной кредит в случае принятия закона о приватизации, создания антикоррупционного суда и повышения цен на газ. Позднее стало известно, что Всемирный банк и МВФ превысили лимит финансовой поддержки Украины.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС начал действовать 11 июня. Граждане страны могут находиться в странах-участницах Шенгенской зоны не более 90 дней в течение полугода. При этом они не получают разрешения на работу и учёбу.

Одним из условий введения безвиза было выполнение Киевом ряда условий. В их числе — создание системы независимых антикоррупционных структур, которые занимаются расследованием преступлений высших должностных лиц.