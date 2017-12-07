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Модели Renault получат новый мотор объемом 1,3 литра и мощностью до 160 "лошадей"
Новый агрегат с турбонаддувом и непосредственным впрыском является совместной разработкой мотористов альянса Renault-Nissan (в его состав с недавних пор входит и Mitsubishi) и концерна Daimler. Двигатель относится к семейству TCe Energy и придет на смену прежнему мотору объемом 1,2 л.
Да-да, вопреки даунсайзингу у нового агрегата объем увеличился до 1,3 л. А все потому, что управленцы франко-японского альянса и некоторых других автогигантов (включая Volkswagen) пришли к выводу о том, что предел даунсайзинга уже достигнут — новые процедуры оценки расхода топлива и требования стандартов по выхлопу, полагают разработчики, делают бессмысленными дальнейшее уменьшение рабочего объема: маленькие турбодвигатели согласно новой методике испытаний WLTP не дают серьезного выигрыша в плане экономичности, а выбросы вредных веществ с сокращением объема только растут.
Из особенностей нового двигателя, первым который получат компактвэны
В следующем году мотор 1.3 TCe Energy появится и на других моделях Renault, включая Megane. Нетрудно догадаться, что новый двигатель, который должен отвечать перспективным нормам Euro VII, будут использовать также на автомобилях марок Dacia, Nissan, Mitsubishi и Mercedes.
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Бензиновый турбомотор нового поколения разработан совместно с мотористами концерна Daimler и придет на смену прежнему агрегату объемом 1,2 литра. Самая мощная...
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