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Модели Renault получат новый мотор объемом 1,3 литра и мощностью до 160 "лошадей"

08.12.2017 09:24 — Разное | Tut.by  
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Новый агрегат с турбонаддувом и непосредственным впрыском является совместной разработкой мотористов альянса Renault-Nissan (в его состав с недавних пор входит и Mitsubishi) и концерна Daimler. Двигатель относится к семейству TCe Energy и придет на смену прежнему мотору объемом 1,2 л.


Да-да, вопреки даунсайзингу у нового агрегата объем увеличился до 1,3 л. А все потому, что управленцы франко-японского альянса и некоторых других автогигантов (включая Volkswagen) пришли к выводу о том, что предел даунсайзинга уже достигнут — новые процедуры оценки расхода топлива и требования стандартов по выхлопу, полагают разработчики, делают бессмысленными дальнейшее уменьшение рабочего объема: маленькие турбодвигатели согласно новой методике испытаний WLTP не дают серьезного выигрыша в плане экономичности, а выбросы вредных веществ с сокращением объема только растут.

Из особенностей нового двигателя, первым который получат компактвэны Scenic и Grand Scenic — система регулировки фаз газораспределения, увеличенное до 250 бар давление впрыска и плазменное напыление на стенки цилиндров для уменьшения трения. У мотора три варианта форсировки — 115, 140 и 160 лошадиных сил (крутящий момент достигает 220, 240 и 260 Нм соответственно). На семействе Scenic самая слабая версия работает в паре с 6-ступенчатой «механикой», две другие могут сопрягаться и с 7-ступенчатым «роботом» EDC.

В следующем году мотор 1.3 TCe Energy появится и на других моделях Renault, включая Megane. Нетрудно догадаться, что новый двигатель, который должен отвечать перспективным нормам Euro VII, будут использовать также на автомобилях марок Dacia, Nissan, Mitsubishi и Mercedes.

 
 
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Бензиновый турбомотор нового поколения разработан совместно с мотористами концерна Daimler и придет на смену прежнему агрегату объемом 1,2 литра. Самая мощная...

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