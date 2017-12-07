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Сколько сейчас можно заработать на вкладах в валюте? Обзор "длинных" депозитов

08.12.2017 09:15 — Разное | Tut.by  
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Ставки по валютным депозитам в некоторых банках снизились. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за месяц изменилась ситуация с безотзывными вкладами в иностранной валюте, которые можно разместить на два или три года и по окончанию срока размещения получить больше прибыли, чем на коротких сроках.


фото с сайта pixaby.com

Вклады в долларах

В сегменте долларовых вкладов изменились ставки у Беларусбанка (-0,2%), за ним — Технобанк (-0,3%). Белинвестбанк убрал по полпроцента с каждого из вкладов, а вот Белгазпромбанк понизил ставку аж на 1,2%. У остальных банков — без изменений.

Самая высокая ставка по долларовым депозитам на сегодняшний день (равно как и месяц назад) — 3,5%, самая низкая — 0,5%.

Посмотреть таблицу вкладов в USD:

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный / безотзывный

Идея Банк

Особенный 24 плюс

2 года

2,35%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12−36 месяцев

2,0%

безотзывный

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

1,3%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

2,25% / 3%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

2,0%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

3 года

2,3%

безотзывный

БелВЭБ

Выдатны-вэб

2 / 3 года

2,2%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2 года

1,2−1,4%

безотзывный

Личный выбор

3 года

1,3−1,5%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

751−1000 дней

1,5−1,6%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

2 года

2,5%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

2 года

2,5%

безотзывный

Окно возможностей

3 года

1%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

2,25%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

2 года

1,5%

безотзывный

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,75%

безотзывный

РРБ-Банк

Европейский

2 года

0,5%

безотзывный

36 месяцев безотзывный

3 года

0,5%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

2,5%

безотзывный

Технобанк

Новый

2 года

1,9%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

2,3%

безотзывный

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,5%

безотзывный

Посмотреть таблицу вкладов в USD:

Банк, вклад

Срок, cтавка

Идея Банк,
Особенный 24 плюс

2 года,
2,35%

Белорусский народный банк,
Вклад в будущее

12−36 месяцев,
2,0%

Белгазпромбанк,
Стандарт

2 года,
1,3%

Альфа-Банк,
Альфа-Фикс

2 / 3 года,
2,25% / 3%

Белагропромбанк,
Стандарт

2 года,
2,0%

Беларусбанк,
Классик

3 года,
2,3%

БелВЭБ,
Выдатны-вэб

2 / 3 года,
2,2%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 года,
1,2−1,4%

Белинвестбанк,
Личный выбор

3 года,
1,3−1,5%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй онлайн

751−1000 дней,
1,5−1,6%

БТА Банк,
БТА Профит

2 года,
2,5%

Банк Решение,
Online-решение

2 года,
2,5%

Банк ВТБ (Беларусь),
Окно возможностей

2 года,
2,5%
Банк ВТБ (Беларусь),

Окно возможностей

3 года,
1%

Банк Москва-Минск,
Капитальный

2 / 3 года,
2,25%

МТБанк,
Актуальный

2 года,
1,5%

Паритетбанк,
Капитал

2 года,
1,75%

РРБ-Банк,
Европейский

2 года,
0,5%

РРБ-Банк,
36 месяцев безотзывный

3 года,
0,5%

Статусбанк,
Бережливые бабки

2 года,
2,5%

Технобанк,
Новый

2 года,
1,9%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года,
2,3%

Цептербанк,
Цептер Соната

2 года,
3,5%
Все представленные в обзоре вклады — безотзывные

Вклады в евро

В сегменте евро Беларусбанк понизил ставку на 0,2%, Технобанк — на 0,3%, БТА Банк — на 0,75%, оказавшись либеральнее Белинвестбанка на 0,05 (-0,8%). Самое большое понижение сделал Белгазпромбанк — на целый процент.

Самая низкая ставка по вкладам в евро сейчас 0,3%, самая высокая — 3,5%.

Посмотреть таблицу вкладов в EUR:

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный / безотзывный

Идея Банк

Особенный 24 плюс

2 года

2,35%

безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12−36 месяцев

1,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

0,8%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

2,0%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

0,3%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

3 года

2,3%

безотзывный

БелВЭБ

Выдатны-вэб

2 / 3 года

2,2%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2 года

0,4−0,6%

безотзывный

Личный выбор

3 года

0,5−0,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

501−1000 дней

0,4%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

2 года

1,75%

безотзывный

Банк Решение

Online-решение

2 года

2,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

1%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2,3 года

2,0%

безотзывный

МТБанк

Актуальный

2 года

1,5%

безотзывный

Паритетбанк

Капитал

2 года

1,75%

безотзывный

РРБ

Европейский

2 года

0,5%

безотзывный

36 месяцев безотзывный

3 года

0,5%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

2,5%

безотзывный

Технобанк

Новый

2 года

1,5%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

1,6%

безотзывный

Цептербанк

Цептер Соната

2 года

3,5%

безотзывный

Посмотреть таблицу вкладов в RUB:

Банк, вклад

Срок, ставка

Идея Банк,
Особенный 24 плюс

2 года,
2,35%

Белорусский народный банк,
Вклад в будущее

12−36 месяцев,
1,5%

Белгазпромбанк,
Стандарт

2 года,
0,8%

Альфа-Банк,
Альфа-Фикс

2 / 3 года,
0,3%

Белагропромбанк,
Стандарт

2 года,
2,0%

Беларусбанк,
Классик

3 года,
2,3%

БелВЭБ,
Выдатны-вэб

2 / 3 года,
2,2%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 года,
0,4−0,6%

Белинвестбанк,
Личный выбор

3 года,
0,5−0,7%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй онлайн

501−1000 дней
0,4%,

БТА Банк,
БТА Профит

2 года,
1,75%

Банк Решение,
Online-решение

2 года,
2,5%

Банк ВТБ (Беларусь),
Окно возможностей

3 года,
1%

Банк Москва-Минск,
Капитальный

2,3 года,
2,0%

МТБанк,
Актуальный

2 года,
1,5%

Паритетбанк,
Капитал

2 года,
1,75%

РРБ-Банк,
Европейский

2 года,
0,5%

РРБ-Банк,
36 месяцев безотзывный

3 года,
0,5%

Статусбанк,
Бережливые бабки

2 года,
2,5%

Технобанк,
Новый

2 года,
1,5%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года,
1,6%

Цептербанк,
Цептер Соната

2 года,
3,5%
Все представленные в обзоре вклады — безотзывные

Вклады в российских рублях

Как и в ситуации с евро и долларом, Белгазпромбанк безжалостно поступил и со ставками в российских рублях, понизив процент по депозиту на 2%. Изменить ставку на -0,5% решил и БТА-Банк. В остальных банках изменений за прошедший месяц не произошло.

Посмотреть таблицу вкладов в RUB:

Банк

Вклад

Срок размещения

Ставка

Отзывный / безотзывный

Белорусский народный банк

Вклад в будущее

12−36 месяцев

6,5%

безотзывный

Белгазпромбанк

Стандарт

2 года

5%

безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Фикс

2 / 3 года

6%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2 года

7,5%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

3 года

5%

безотзывный

БелВЭБ

Выдатны

2 / 3 года

7%

безотзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2 года

5,6−5,8%

безотзывный

Личный выбор

3 года

6,1−6,3%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй онлайн

510−1000 дней

6,6−6,8%

безотзывный

БТА Банк

БТА Профит

2 года

7,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

Окно возможностей

3 года

5,5%

безотзывный

Банк Москва-Минск

Капитальный

2 / 3 года

7%

безотзывный

Статусбанк

Бережливые бабки

2 года

6%

безотзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

6,5%

безотзывный

Посмотреть таблицу вкладов в RUB:

Банк, вклад

Срок, cтавка

Белорусский народный банк,
Вклад в будущее

12−36 мес.,
6,5%

Альфа-Банк,
Альфа-Фикс

2 / 3 года,
6%

Белгазпромбанк,
Стандарт

2 года,
5%

Белагропромбанк,
Стандарт

2 года,
7,5%

Беларусбанк,
Классик

3 года,
5%

БелВЭБ,
Выдатны

2 / 3 года,
7%

Белинвестбанк,
Личный выбор

2 года,
5,6−5,8%

Белинвестбанк,
Личный выбор

3 года,
6,1−6,3%

БПС-Сбербанк,
Сохраняй онлайн

510−1000 дней,
6,6−6,8%

БТА Банк,
БТА Профит

2 года,
7,5%

Банк ВТБ (Беларусь),
Окно возможностей

3 года,
5,5%

Банк Москва-Минск,
Капитальный

2 / 3 года,
7%

Статусбанк,
Бережливые бабки

2 года,
6%

Франсабанк,
Верный расчет

2 года,
6,5%
Все представленные в обзоре вклады — безотзывные

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
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