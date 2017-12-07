Ставки по валютным депозитам в некоторых банках снизились. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за месяц изменилась ситуация с безотзывными вкладами в иностранной валюте, которые можно разместить на два или три года и по окончанию срока размещения получить больше прибыли, чем на коротких сроках.



фото с сайта pixaby.com

Вклады в долларах

В сегменте долларовых вкладов изменились ставки у Беларусбанка (-0,2%), за ним — Технобанк (-0,3%). Белинвестбанк убрал по полпроцента с каждого из вкладов, а вот Белгазпромбанк понизил ставку аж на 1,2%. У остальных банков — без изменений.

Самая высокая ставка по долларовым депозитам на сегодняшний день (равно как и месяц назад) — 3,5%, самая низкая — 0,5%.

Посмотреть таблицу вкладов в USD: Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный / безотзывный Идея Банк Особенный 24 плюс

2 года 2,35% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12−36 месяцев 2,0% безотзывный Белгазпромбанк Стандарт 2 года 1,3% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 2,25% / 3% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 2,0% безотзывный Беларусбанк Классик

3 года 2,3% безотзывный БелВЭБ Выдатны-вэб

2 / 3 года 2,2% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

2 года 1,2−1,4% безотзывный Личный выбор

3 года 1,3−1,5% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

751−1000 дней 1,5−1,6% безотзывный БТА Банк БТА Профит

2 года 2,5% безотзывный Банк Решение Online-решение

2 года 2,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

2 года 2,5% безотзывный Окно возможностей

3 года 1% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 2,25% безотзывный МТБанк Актуальный 2 года 1,5% безотзывный Паритетбанк Капитал

2 года 1,75% безотзывный РРБ-Банк Европейский 2 года 0,5% безотзывный 36 месяцев безотзывный 3 года 0,5% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки

2 года 2,5% безотзывный Технобанк Новый

2 года 1,9% безотзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 2,3% безотзывный Цептербанк Цептер Соната

2 года 3,5% безотзывный

Посмотреть таблицу вкладов в USD: Банк, вклад Срок, cтавка Идея Банк,

Особенный 24 плюс

2 года,

2,35% Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

12−36 месяцев,

2,0% Белгазпромбанк,

Стандарт 2 года,

1,3% Альфа-Банк,

Альфа-Фикс

2 / 3 года,

2,25% / 3% Белагропромбанк,

Стандарт

2 года,

2,0% Беларусбанк,

Классик

3 года,

2,3% БелВЭБ,

Выдатны-вэб

2 / 3 года,

2,2% Белинвестбанк,

Личный выбор

2 года,

1,2−1,4% Белинвестбанк,

Личный выбор

3 года,

1,3−1,5% БПС-Сбербанк,

Сохраняй онлайн

751−1000 дней,

1,5−1,6% БТА Банк,

БТА Профит

2 года,

2,5% Банк Решение,

Online-решение

2 года,

2,5% Банк ВТБ (Беларусь),

Окно возможностей

2 года,

2,5% Банк ВТБ (Беларусь), Окно возможностей

3 года,

1% Банк Москва-Минск,

Капитальный

2 / 3 года,

2,25% МТБанк,

Актуальный 2 года,

1,5% Паритетбанк,

Капитал

2 года,

1,75% РРБ-Банк,

Европейский 2 года,

0,5% РРБ-Банк,

36 месяцев безотзывный 3 года,

0,5% Статусбанк,

Бережливые бабки

2 года,

2,5% Технобанк,

Новый

2 года,

1,9% Франсабанк,

Верный расчет

2 года,

2,3% Цептербанк,

Цептер Соната

2 года,

3,5% Все представленные в обзоре вклады — безотзывные

Вклады в евро

В сегменте евро Беларусбанк понизил ставку на 0,2%, Технобанк — на 0,3%, БТА Банк — на 0,75%, оказавшись либеральнее Белинвестбанка на 0,05 (-0,8%). Самое большое понижение сделал Белгазпромбанк — на целый процент.

Самая низкая ставка по вкладам в евро сейчас 0,3%, самая высокая — 3,5%.

Посмотреть таблицу вкладов в EUR: Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный / безотзывный Идея Банк Особенный 24 плюс

2 года 2,35% безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12−36 месяцев 1,5% безотзывный Белгазпромбанк Стандарт 2 года 0,8% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 2,0% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 0,3% безотзывный Беларусбанк Классик

3 года 2,3% безотзывный БелВЭБ Выдатны-вэб

2 / 3 года 2,2% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

2 года 0,4−0,6% безотзывный Личный выбор

3 года 0,5−0,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

501−1000 дней 0,4% безотзывный БТА Банк БТА Профит

2 года 1,75% безотзывный Банк Решение Online-решение

2 года 2,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

3 года 1% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

2,3 года 2,0% безотзывный МТБанк Актуальный 2 года 1,5% безотзывный Паритетбанк Капитал

2 года 1,75% безотзывный РРБ Европейский 2 года 0,5% безотзывный 36 месяцев безотзывный 3 года 0,5% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки

2 года 2,5% безотзывный Технобанк Новый

2 года 1,5% безотзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 1,6% безотзывный Цептербанк Цептер Соната

2 года 3,5% безотзывный Посмотреть таблицу вкладов в RUB: Банк, вклад Срок, ставка Идея Банк,

Особенный 24 плюс

2 года,

2,35% Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

12−36 месяцев,

1,5% Белгазпромбанк,

Стандарт 2 года,

0,8% Альфа-Банк,

Альфа-Фикс

2 / 3 года,

0,3% Белагропромбанк,

Стандарт

2 года,

2,0% Беларусбанк,

Классик

3 года,

2,3% БелВЭБ,

Выдатны-вэб

2 / 3 года,

2,2% Белинвестбанк,

Личный выбор

2 года,

0,4−0,6% Белинвестбанк,

Личный выбор

3 года,

0,5−0,7% БПС-Сбербанк,

Сохраняй онлайн

501−1000 дней

0,4%, БТА Банк,

БТА Профит

2 года,

1,75% Банк Решение,

Online-решение

2 года,

2,5% Банк ВТБ (Беларусь),

Окно возможностей

3 года,

1% Банк Москва-Минск,

Капитальный

2,3 года,

2,0% МТБанк,

Актуальный 2 года,

1,5% Паритетбанк,

Капитал

2 года,

1,75% РРБ-Банк,

Европейский 2 года,

0,5% РРБ-Банк,

36 месяцев безотзывный 3 года,

0,5% Статусбанк,

Бережливые бабки

2 года,

2,5% Технобанк,

Новый

2 года,

1,5% Франсабанк,

Верный расчет

2 года,

1,6% Цептербанк,

Цептер Соната

2 года,

3,5% Все представленные в обзоре вклады — безотзывные Вклады в российских рублях Как и в ситуации с евро и долларом, Белгазпромбанк безжалостно поступил и со ставками в российских рублях, понизив процент по депозиту на 2%. Изменить ставку на -0,5% решил и БТА-Банк. В остальных банках изменений за прошедший месяц не произошло. Посмотреть таблицу вкладов в RUB: Банк Вклад Срок размещения Ставка Отзывный / безотзывный Белорусский народный банк Вклад в будущее

12−36 месяцев 6,5% безотзывный Белгазпромбанк Стандарт 2 года 5% безотзывный Альфа-Банк Альфа-Фикс

2 / 3 года 6% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2 года 7,5% безотзывный Беларусбанк Классик

3 года 5% безотзывный БелВЭБ Выдатны

2 / 3 года 7% безотзывный Белинвестбанк Личный выбор

2 года 5,6−5,8% безотзывный Личный выбор

3 года 6,1−6,3% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй онлайн

510−1000 дней 6,6−6,8% безотзывный БТА Банк БТА Профит

2 года 7,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) Окно возможностей

3 года 5,5% безотзывный Банк Москва-Минск Капитальный

2 / 3 года 7% безотзывный Статусбанк Бережливые бабки

2 года 6% безотзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 6,5% безотзывный Посмотреть таблицу вкладов в RUB: Банк, вклад Срок, cтавка Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

12−36 мес.,

6,5% Альфа-Банк,

Альфа-Фикс

2 / 3 года,

6% Белгазпромбанк,

Стандарт 2 года,

5% Белагропромбанк,

Стандарт

2 года,

7,5% Беларусбанк,

Классик

3 года,

5% БелВЭБ,

Выдатны

2 / 3 года,

7% Белинвестбанк,

Личный выбор

2 года,

5,6−5,8% Белинвестбанк,

Личный выбор

3 года,

6,1−6,3% БПС-Сбербанк,

Сохраняй онлайн

510−1000 дней,

6,6−6,8% БТА Банк,

БТА Профит

2 года,

7,5% Банк ВТБ (Беларусь),

Окно возможностей

3 года,

5,5% Банк Москва-Минск,

Капитальный

2 / 3 года,

7% Статусбанк,

Бережливые бабки

2 года,

6% Франсабанк,

Верный расчет

2 года,

6,5% Все представленные в обзоре вклады — безотзывные Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси :