Ставки по валютным депозитам в некоторых банках снизились. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как за месяц изменилась ситуация с безотзывными вкладами в иностранной валюте, которые можно разместить на два или три года и по окончанию срока размещения получить больше прибыли, чем на коротких сроках.
Вклады в долларах
В сегменте долларовых вкладов изменились ставки у Беларусбанка (-0,2%), за ним — Технобанк (-0,3%). Белинвестбанк убрал по полпроцента с каждого из вкладов, а вот Белгазпромбанк понизил ставку аж на 1,2%. У остальных банков — без изменений.
Самая высокая ставка по долларовым депозитам на сегодняшний день (равно как и месяц назад) — 3,5%, самая низкая — 0,5%.
В сегменте евро Беларусбанк понизил ставку на 0,2%, Технобанк — на 0,3%, БТА Банк — на 0,75%, оказавшись либеральнее Белинвестбанка на 0,05 (-0,8%). Самое большое понижение сделал Белгазпромбанк — на целый процент.
Самая низкая ставка по вкладам в евро сейчас 0,3%, самая высокая — 3,5%.
Посмотреть таблицу вкладов в EUR:
Банк
Вклад
Срок размещения
Ставка
Отзывный / безотзывный
Идея Банк
Особенный 24 плюс
2 года
2,35%
безотзывный
Белорусский народный банк
Вклад в будущее
12−36 месяцев
1,5%
безотзывный
Белгазпромбанк
Стандарт
2 года
0,8%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2 года
2,0%
безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Фикс
2 / 3 года
0,3%
безотзывный
Беларусбанк
Классик
3 года
2,3%
безотзывный
БелВЭБ
Выдатны-вэб
2 / 3 года
2,2%
безотзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2 года
0,4−0,6%
безотзывный
Личный выбор
3 года
0,5−0,7%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй онлайн
501−1000 дней
0,4%
безотзывный
БТА Банк
БТА Профит
2 года
1,75%
безотзывный
Банк Решение
Online-решение
2 года
2,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
Окно возможностей
3 года
1%
безотзывный
Банк Москва-Минск
Капитальный
2,3 года
2,0%
безотзывный
МТБанк
Актуальный
2 года
1,5%
безотзывный
Паритетбанк
Капитал
2 года
1,75%
безотзывный
РРБ
Европейский
2 года
0,5%
безотзывный
36 месяцев безотзывный
3 года
0,5%
безотзывный
Статусбанк
Бережливые бабки
2 года
2,5%
безотзывный
Технобанк
Новый
2 года
1,5%
безотзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
1,6%
безотзывный
Цептербанк
Цептер Соната
2 года
3,5%
безотзывный
Посмотреть таблицу вкладов в RUB:
Банк, вклад
Срок, ставка
Идея Банк,
Особенный 24 плюс
2 года,
2,35%
Белорусский народный банк,
Вклад в будущее
12−36 месяцев,
1,5%
Белгазпромбанк,
Стандарт
2 года,
0,8%
Альфа-Банк,
Альфа-Фикс
2 / 3 года,
0,3%
Белагропромбанк,
Стандарт
2 года,
2,0%
Беларусбанк,
Классик
3 года,
2,3%
БелВЭБ,
Выдатны-вэб
2 / 3 года,
2,2%
Белинвестбанк,
Личный выбор
2 года,
0,4−0,6%
Белинвестбанк,
Личный выбор
3 года,
0,5−0,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй онлайн
501−1000 дней
0,4%,
БТА Банк,
БТА Профит
2 года,
1,75%
Банк Решение,
Online-решение
2 года,
2,5%
Банк ВТБ (Беларусь),
Окно возможностей
3 года,
1%
Банк Москва-Минск,
Капитальный
2,3 года,
2,0%
МТБанк,
Актуальный
2 года,
1,5%
Паритетбанк,
Капитал
2 года,
1,75%
РРБ-Банк,
Европейский
2 года,
0,5%
РРБ-Банк,
36 месяцев безотзывный
3 года,
0,5%
Статусбанк,
Бережливые бабки
2 года,
2,5%
Технобанк,
Новый
2 года,
1,5%
Франсабанк,
Верный расчет
2 года,
1,6%
Цептербанк,
Цептер Соната
2 года,
3,5%
Все представленные в обзоре вклады — безотзывные
Вклады в российских рублях
Как и в ситуации с евро и долларом, Белгазпромбанк безжалостно поступил и со ставками в российских рублях, понизив процент по депозиту на 2%. Изменить ставку на -0,5% решил и БТА-Банк. В остальных банках изменений за прошедший месяц не произошло.
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