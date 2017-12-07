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Определен состав белорусских команд на спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Сегодня в австрийском Хохфильцене мужской и женской спринтерскими гонками стартует 2-й этап Кубка мира по биатлону.
Первыми в 13.30 на старт выйдут мужчины. В составе белорусской команды — Роман Елетнов (1-й стартовый номер), Максим Воробей (№ 43), Александр Дорожко (№ 85) и Виктор Кривко (№ 102).
В 16.15 начнется женский спринт. За Беларусь заявлены Дарья Юркевич (№ 10), Ирина Кривко (№ 32), Дарья Домрачева (№ 71), Надежда Скардино (№ 79), Надежда Писарева (№ 91).
Календарь остальных гонок 2-го этапа Кубка мира в Хохфильцене:
9 декабря
Мужское преследование на 12,5 км (14.15).
Женское преследование на 10 км (16.45).
10 декабря
Мужская эстафета 4×7,5 км (13.30).
Женская эстафета 4×6 км (16.10).
Напомним, что по итогам 1-го этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде штаб сборной Беларуси внес изменения в составы.
В мужской команде в Кубок IBU отправляются Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Вместо них шанс проявить себя на этапе Кубка мира получат Александр Дорожко и Виктор Кривко.
В женской команде внутреннюю конкуренцию проиграла Кристина Ильченко, она командирована на 2-й этап Кубка IBU в швейцарский Ленцерхайде.
Общий зачет Кубка мира — 2017/18. Мужчины
1. Мартен Фуркад (Франция) — 162
2. Квентен Фийон-Майе (Франция) — 131
3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 118…
…47. Роман Елётнов (Беларусь) — 8…
Кубок наций. Мужчины
1. Норвегия — 1175
2. Германия — 1156
3. Франция — 1139…
…15. Беларусь — 627 (Сергей Бочарников — 190,5; Роман Елётнов — 173; Антон Смольский — 105; Максим Воробей — 81; Владимир Чепелин — 77,5)…
Общий зачет Кубка мира — 2017/18. Женщины
1. Жюстин Бреза (Франция) — 142
2. Дениз Херрманн (Германия) — 138
3. Надежда Скардино (Беларусь) — 127…
…33. Дарья Домрачева (Беларусь) — 27…
…39. Ирина Кривко (Беларусь) — 22…
…52. Надежда Писарева (Беларусь) — 8…
…54. Дарья Юркевич (Беларусь) — 5…
Кубок наций. Женщины
1. Германия — 1161
2. Норвегия — 1131
3. Франция — 1062…
…7. Беларусь — 927 (Надежда Скардино — 341,5; Ирина Кривко — 193; Дарья Домрачева — 179,5; Надежда Писарева — 108; Дарья Юркевич — 105)…
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Сегодня в австрийском Хохфильцене мужской и женской спринтерскими гонками стартует 2-й этап Кубка мира по биатлону.
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