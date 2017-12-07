Определен состав белорусских команд на спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Сегодня в австрийском Хохфильцене мужской и женской спринтерскими гонками стартует 2-й этап Кубка мира по биатлону.

Первыми в 13.30 на старт выйдут мужчины. В составе белорусской команды — Роман Елетнов (1-й стартовый номер), Максим Воробей (№ 43), Александр Дорожко (№ 85) и Виктор Кривко (№ 102).

В 16.15 начнется женский спринт. За Беларусь заявлены Дарья Юркевич (№ 10), Ирина Кривко (№ 32), Дарья Домрачева (№ 71), Надежда Скардино (№ 79), Надежда Писарева (№ 91).

Календарь остальных гонок 2-го этапа Кубка мира в Хохфильцене:

9 декабря

Мужское преследование на 12,5 км (14.15).

Женское преследование на 10 км (16.45).

10 декабря

Мужская эстафета 4×7,5 км (13.30).

Женская эстафета 4×6 км (16.10).

Напомним, что по итогам 1-го этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде штаб сборной Беларуси внес изменения в составы.

В мужской команде в Кубок IBU отправляются Владимир Чепелин и Сергей Бочарников. Вместо них шанс проявить себя на этапе Кубка мира получат Александр Дорожко и Виктор Кривко.

В женской команде внутреннюю конкуренцию проиграла Кристина Ильченко, она командирована на 2-й этап Кубка IBU в швейцарский Ленцерхайде.

Общий зачет Кубка мира — 2017/18. Мужчины

1. Мартен Фуркад (Франция) — 162

2. Квентен Фийон-Майе (Франция) — 131

3. Йоханнес Бё (Норвегия) — 118…

…47. Роман Елётнов (Беларусь) — 8…

Кубок наций. Мужчины

1. Норвегия — 1175

2. Германия — 1156

3. Франция — 1139…

…15. Беларусь — 627 (Сергей Бочарников — 190,5; Роман Елётнов — 173; Антон Смольский — 105; Максим Воробей — 81; Владимир Чепелин — 77,5)…

Общий зачет Кубка мира — 2017/18. Женщины

1. Жюстин Бреза (Франция) — 142

2. Дениз Херрманн (Германия) — 138

3. Надежда Скардино (Беларусь) — 127…

…33. Дарья Домрачева (Беларусь) — 27…

…39. Ирина Кривко (Беларусь) — 22…

…52. Надежда Писарева (Беларусь) — 8…

…54. Дарья Юркевич (Беларусь) — 5…

Кубок наций. Женщины

1. Германия — 1161

2. Норвегия — 1131

3. Франция — 1062…

…7. Беларусь — 927 (Надежда Скардино — 341,5; Ирина Кривко — 193; Дарья Домрачева — 179,5; Надежда Писарева — 108; Дарья Юркевич — 105)…