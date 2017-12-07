ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЧМ-2018: футбольные болельщики призвали не бояться "русского медведя"

08.12.2017 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Ранее на телеканале BBC вышел документальный фильм "Армия российских хулиганов", в котором болельщиков пугали агрессией, которой якобы страдают российские футбольные фанаты.

ЧМ-2018: футбольные болельщики призвали не бояться "русского медведя"
© Sputnik/ Игорь Зарембо
Правила пребывания в России во время Чемпионата мира 2018 года

В качестве примера были приведены матчи Евро-2018, после которых проходили столкновения российских и британских болельщиков, в результате пострадали десятки человек.

Герои ролика, снятого футбольными фанами, призвали тех, кто собирается приехать на ЧМ-2018, не бояться "русского медведя" и пообещали им прекрасное времяпрепровождение во время мирового первенства.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Принимать матчи мундиаля будут 11 городов РФ.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские тиффози призвали своих зарубежных единомышленников не верить британским СМИ, которые напугали фанатов футбола российским "околофутболом".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ЕБРР нашел еще два миллиона евро на мусорный полигон возле Минска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика