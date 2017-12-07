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ЧМ-2018: футбольные болельщики призвали не бояться "русского медведя"
08.12.2017 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Ранее на телеканале BBC вышел документальный фильм "Армия российских хулиганов", в котором болельщиков пугали агрессией, которой якобы страдают российские футбольные фанаты.
© Sputnik/ Игорь Зарембо
В качестве примера были приведены матчи Евро-2018, после которых проходили столкновения российских и британских болельщиков, в результате пострадали десятки человек.
Герои ролика, снятого футбольными фанами, призвали тех, кто собирается приехать на ЧМ-2018, не бояться "русского медведя" и пообещали им прекрасное времяпрепровождение во время мирового первенства.
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Российские тиффози призвали своих зарубежных единомышленников не верить британским СМИ, которые напугали фанатов футбола российским "околофутболом".
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