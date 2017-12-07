Ранее на телеканале BBC вышел документальный фильм "Армия российских хулиганов", в котором болельщиков пугали агрессией, которой якобы страдают российские футбольные фанаты.



© Sputnik/ Игорь Зарембо Правила пребывания в России во время Чемпионата мира 2018 года

В качестве примера были приведены матчи Евро-2018, после которых проходили столкновения российских и британских болельщиков, в результате пострадали десятки человек.

Герои ролика, снятого футбольными фанами, призвали тех, кто собирается приехать на ЧМ-2018, не бояться "русского медведя" и пообещали им прекрасное времяпрепровождение во время мирового первенства.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Принимать матчи мундиаля будут 11 городов РФ.