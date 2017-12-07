ЕБРР нашел еще два миллиона евро на мусорный полигон возле Минска

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Фонд Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии выделил грант на 2 млн евро для строительства первого в Беларуси регионального полигона твердых бытовых отходов.

Об этом сообщил сайт Европейского банка реконструкции и развития, который управляет данным фондом, кратко обозначаемым также как E5P, пишет myfin.by .

Инвестиционный грант в 2 млн евро выступит в качестве дополнительных средств к выделяемому ЕБРР кредиту в 5 млн евро на реализацию данного проекта в сфере «зеленой» инфраструктуры.

Полигон предназначен для обеспечения потребностей Пуховичского и Червенского районов. Он будет построен в соответствии со стандартами ЕС и станет эксплуатироваться новым предприятием по сбору и вывозу бытового мусора.

Ожидается, что полигон снизит выбросы парниковых газов на эквивалент в 6 764 тонны CO2 ежегодно и сэкономит 3 млн евро эксплуатационных расходов.

На собрании ассамблеи E5P, которое состоялось в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне 7 декабря, несколько международных доноров выразили готовность поддержать проекты в Беларуси, в то время как сама страна также внесла в фонд 1 млн евро.

Евросоюз и Германия обязались выделить гранты на 10 млн и 1 млн евро соответственно, Эстония – 60 тысяч, Польша – 150 тысяч, а Швеция подписала соглашение на 1 млн и обязалась предоставить еще 4 млн, говорится на сайте ЕБРР.