ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕБРР нашел еще два миллиона евро на мусорный полигон возле Минска

08.12.2017 09:29 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
ЕБРР нашел еще два миллиона евро на мусорный полигон возле Минска

фото: myfin.by

Фонд Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии выделил грант на 2 млн евро для строительства первого в Беларуси регионального полигона твердых бытовых отходов.

Об этом сообщил сайт Европейского банка реконструкции и развития, который управляет данным фондом, кратко обозначаемым также как E5P, пишет myfin.by.

Инвестиционный грант в 2 млн евро выступит в качестве дополнительных средств к выделяемому ЕБРР кредиту в 5 млн евро на реализацию данного проекта в сфере «зеленой» инфраструктуры.  

Полигон предназначен для обеспечения потребностей Пуховичского и Червенского районов. Он будет построен в соответствии со стандартами ЕС и станет эксплуатироваться новым предприятием по сбору и вывозу бытового мусора.

Ожидается, что полигон снизит выбросы парниковых газов на эквивалент в 6 764 тонны CO2 ежегодно и сэкономит 3 млн евро эксплуатационных расходов.

На собрании ассамблеи E5P, которое состоялось в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне 7 декабря, несколько международных доноров выразили готовность поддержать проекты в Беларуси, в то время как сама страна также внесла в фонд 1 млн евро.

Евросоюз и Германия обязались выделить гранты на 10 млн и 1 млн евро соответственно, Эстония – 60 тысяч, Польша – 150 тысяч, а Швеция подписала соглашение на 1 млн и обязалась предоставить еще 4 млн, говорится на сайте ЕБРР.

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фонд Восточноевропейского партнерства в сфере энергоэффективности и экологии выделил грант на 2 млн евро для строительства первого в Беларуси регионального...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Определен состав белорусских команд на спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика