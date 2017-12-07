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Город-герой Волгоград – город проведения ЧМ-2018 по футболу
08.12.2017 09:49 — Разное | Sputnik Беларусь
1774 году его дважды безуспешно пытался покорить Емельян Пугачев.
А в 1942-1943 году в Волгограде, который в то время носил имя Сталинград, произошло одно из самых важных сражений Великой Отечественной войны — Сталинградская битва.
Смотрите в фотоленте Sputnik, чем еще интересен Волгоград, помимо игр предстоящего чемпионата.
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В свое время Петр I преподнес Царицын, как тогда назывался Волгоград, в качестве презента своей супруге Екатерине I.
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