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Город-герой Волгоград – город проведения ЧМ-2018 по футболу

08.12.2017 09:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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1774 году его дважды безуспешно пытался покорить Емельян Пугачев.

А в 1942-1943 году в Волгограде, который в то время носил имя Сталинград, произошло одно из самых важных сражений Великой Отечественной войны — Сталинградская битва.

Смотрите в фотоленте Sputnik, чем еще интересен Волгоград, помимо игр предстоящего чемпионата.

Столицы чемпионата мира 2018: Волгоград >>

 
 
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В свое время Петр I преподнес Царицын, как тогда назывался Волгоград, в качестве презента своей супруге Екатерине I.

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