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Калининград – город проведения ЧМ-2018 по футболу
08.12.2017 09:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Бывший немецкий город Кенигсберг был переименован в Калининград 4 июля 1946 года указом Президиума Верховного Совета СССР.
Смотрите в фотоленте Sputnik, чем интересен Калининград, помимо игр предстоящего чемпионата.
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Калининград - это самый западный областной центр России.
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