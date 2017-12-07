Сегодня в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где будет разыграно 2 билета на концерт Макса Коржа в Минске. Мероприятие пройдет 16 декабря на сцене «Минск-Арены», а пока участвуйте в розыгрыше, который продлится до 15 декабря.





Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Сегодня стартовал розыгрыш на 1 двойной билет. Победитель будет объявлен в приложении «Афиши» 15 декабря.

Для участия в розыгрыше вам необходимо: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

Напомним, презентация новой концертной программы «Малый повзрослел ч.2» взорвет Минск 16 декабря. Много звука, любимые хиты и, конечно, новый альбом — все это обещает нам артист, традиционно приглашая своих поклонников на концерт со страниц своих социальных сетей.





Макс Корж — один из первых отечественных артистов, покоривших «Минск-Арену». Без понтов и надрыва он, шутя, собрал 13 тысяч человек на самой крупной концертной площадке нашей страны и теперь «повзрослевший» он готов снова собрать всех своих друзей в «Минск-Арене» 16 декабря.

Стоимость билетов: 15−39 рублей (сектора), 59 рублей — танцпол Купить билет

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом! Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно будет посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов»!

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.