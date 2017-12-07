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Ушедшая из дома 13-летняя школьница из Бреста нашлась целой и невредимой

08.12.2017 10:06 — Разное | БелТА  
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8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте правоохранители нашли 13-летнюю школьницу, которая на пять дней ушла из дома, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

С заявлением о пропаже ребенка в милицию обратилась мать. Женщина сообщила, что 2 декабря между ней и дочерью произошла ссора, после чего девочка ушла из дома. Где она могла находиться, родственникам не было известно.

Во время поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска Московского РОВД Бреста установили местонахождение пропавшей. Как отметил начальник отделения разыскной работы управления уголовного розыска УВД Александр Тарасевич, девочка нашлась в микрорайоне Восток. Было около 23.30, но домой идти она не собиралась. Правоохранители незамедлительно сообщили ее родителям и передали беглянку домой. Сегодня утром она пошла в школу.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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8 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте правоохранители нашли 13-летнюю школьницу, которая на пять дней ушла из дома, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома. С заявлением...

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