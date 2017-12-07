Видеофакт: впечатления зарубежных болельщиков о пребывании в России

Зарубежные СМИ уже не раз пугали футбольных болельщиков тем, что в России их ждут "околофутбольные" хулиганы. Так, в начале 2017-го вышел документальный фильм британского телеканала BBC, о котором говорилось о якобы агрессии российских болельщиков. После этого российские фанаты в ответ сняли ролик , в котором призвали не бояться "русского медведя".

Однако те фанаты, которые побывали на "репетиции" мундиаля – Кубке Конфедераций, который прошел в России – тепло отзывались об этой стране. Они опровергли "страшилки", которые показывала британская пресса.

Многие зарубежные болельщики успели не только побывать на футбольных матчах, но и познакомится с достопримечательностями городов, в которых они побывали. Также фанаты отмечали, что их российские единомышленники очень дружелюбны и гостеприимны.

Чемпионат мира по Футболу-2018 стартует в России с 14 июня . Матчи ЧМ примут 11 российских городов, а финал состоится 15 июля.