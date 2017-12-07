В России назвали самую популярную китайскую марку, и это не Geely

C января по октябрь нынешнего года на российском рынке было продано чуть меньше 25 тысяч автомобилей китайских брендов, при этом наблюдается стабильный рост, хотя до показателей 2016 года все еще не дотягивает. Но хорошими продажами могут похвастаться не все.



Lifan Myway

По данным агентства «Автостат» , в России продажи китайских автомобилей составили 24 731 единицу. Это на 3,6% меньше показателей за аналогичный период прошлого года.

Самой популярной китайской маркой в России стал Lifan. За первые десять месяцев 2017 года было продано 13 094 автомобиля этого бренда, что на 5,4% ниже результатов 2016 года. На данный момент Lifan продает пять моделей: X60, X50, Myway, Solano и Murman.



Chery Tiggo 3

На втором месте по продажам оказалась марка Chery. C января по октябрь в России было реализовано 4692 автомобиля.



Geely Emgrand 7

А вот Geely оказалась только на третьем месте с результатом 1872 проданных автомобиля с января по октябрь 2017 года. И это на 53,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Напомним, что максимальная проектная мощность белорусского завода «БелДжи» составляет 120 тысяч автомобилей в год, хотя на первоначальном этапе планируется выпускать порядка 35 тысяч авто.