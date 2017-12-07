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Снова скинули цены: УКС просит за метр в таунхаусе в Зацени 890 долларов

08.12.2017 10:09 — Разное | Tut.by  
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В 2016 году УКС Центрального района объявил, что будет строить в Зацени коттеджный поселок с 57 усадьбами и таунхаусами. В мае обещал, что метр там будет стоить 700−1200 долларов. А в августе 2017-го выпустил первую проектную декларацию: дома и таунхаусы из керамзитобетонных блоков предлагались по 1400 долларов за метр, а при рассрочке — 1600. К осени во второй декларации цену снизили до 1000−1100 долларов. Сегодня вышли изменения в проектную декларацию, ценник — уже 890 долларов за квадратный метр.


По такой цене предлагается один двухквартирный блокированный дом под номером 2. Площадь каждой квартиры 137,25 квадратных метра. Условия оплаты — единовременная стопроцентная оплата в течение 10 дней после подписания договора. Естественно, рублями по курсу Нацбанка. То есть двухэтажная квартира стоит 122.150 долларов.

Отделкой новоселам придется самостоятельно — сдают коттеджи и квартиры с черновой отделкой. Зато планировка свободная, высота первого этажа — 3 метра, второго — 2,7. В каждом доме также предусмотрен гараж для автомобилей. В каждой квартире — свой двухконтурный газовый котел.


Фото: minsknews.by

Строит УКС возле кольцевой
 
 
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