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Снова скинули цены: УКС просит за метр в таунхаусе в Зацени 890 долларов
В 2016 году УКС Центрального района объявил, что будет строить в Зацени
По такой цене предлагается один двухквартирный блокированный дом под номером 2. Площадь каждой квартиры 137,25 квадратных метра. Условия оплаты — единовременная стопроцентная оплата в течение 10 дней после подписания договора. Естественно, рублями по курсу Нацбанка. То есть двухэтажная квартира стоит 122.150 долларов.
Отделкой новоселам придется самостоятельно — сдают коттеджи и квартиры с черновой отделкой. Зато планировка свободная, высота первого этажа — 3 метра, второго — 2,7. В каждом доме также предусмотрен гараж для автомобилей. В каждой квартире — свой двухконтурный газовый котел.
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С весны цена снизилась на 36%.
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