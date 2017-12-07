Премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в отставку



фото: kommersant.ru

Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в четверг вечером просьбу об отставке, ее просьба была принята.

Премьер-министр Польши Беата Шидло подала в отставку, сообщила пресс-секретарь правящей партии «Право и справедливость» Беата Мазурек. «Мы приняли отставку»,— добавила госпожа Мазурек. На место Беаты Шидло предлагается вице-премьер и министр финансов Матеуш Моравецкий, передает AFP.

Госпожа Шидло возглавляла польское правительство с 2015 года. Ей было поручено сформировать кабинет после того, как «Право и справедливость» — партия брата бывшего президента Польши Ярослава Качиньского — победила на парламентских выборах. Правительство Беаты Шидло стало первым в истории посткоммунистической Польши «кабинетом большинства» — результаты голосования позволили не формировать коалицию, пишет kommersant.ru.